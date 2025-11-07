A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. El Salvador, EN VIVO, por el Mundial Sub-17

Continúa la fase de grupos del Mundial Sub-17. En esta ocasión, por la fecha 2, la Selección Colombia tiene la oportunidad de sumar sus primeros tres puntos en el certamen y soñar con los dieciseisavos de final. Y es que, HOY viernes 7 de noviembre, enfrenta a El Salvador, a partir de las 7:30 de la mañana, en la cancha 8 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, en Qatar.

VEA ACÁ EN VIVO EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA VS EL SALVADOR, POR EL MUNDIAL SUB-17

Los dirigidos por Freddy Hurtado firmaron una buena presentación en su debut. El pasado martes 4 de noviembre, por la primera jornada de la cita orbital, enfrentaron a Alemania, que es la vigente campeona y el rival más fuerte del grupo G, y plantaron cara. Con goles de Juan José Cataño, en la 'tricolor', y de Toni Langsteiner, para el cuadro bávaro, empataron 1-1.

Por su parte, El Salvador no tuvo su mejor arranque en el campeonato mundial, que se lleva a cabo en territorio catarí, ya que cayó 5-0 frente a Cora del Norte. Kang-rim Ri fue una de las figuras del conjunto asiático, pues marcó doblete. Eso sí, no fue el único que infló las redes por duplicado porque Yu-jin Kim también lo hizo. Il-bok Han marcó el quinto tanto del juego.

Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025. Foto: Getty Images.

Publicidad

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. El Salvador, por la fecha 2 del Mundial Sub-17

En ese orden de ideas, este vibrante partido entre colombianos y salvadoreños, por la fecha 2 del Mundial Sub-17, que tiene a Qatar como sede, será HOY, viernes 7 de noviembre, a partir de las 7:30 de la mañana, hora de nuestro país, en la cancha 8 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán. Respecto a la hora local, es decir en territorio catarí, será a las 3:30 de la tarde.

Y lo podrá ver EN VIVO y gratis por TV por la señal HD2 de Caracol Televisión, la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y en el portal de Gol Caracol, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. Pero eso no es todo, ya que puede seguirlo, ONLINE, en minuto a minuto (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).

Jugadores de la Selección Colombia contra Alemania, en la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Getty Images

Publicidad

Hora y dónde ver Colombia vs. El Salvador, por el Mundial Sub-17

Día: viernes 7 de noviembre.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia) / 3:30 p.m. (Qatar).

Estadio: cancha 8 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, en Qatar.

Jornada: fecha 2 del grupo G.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).



Tabla de posiciones del grupo G del Mundial Sub-17

1. Corea del Norte - 3 pts. (+5)

2. Alemania - 1 pts. (0)

3. Colombia - 1 pts. (0)

4. El Salvador - 0 pts. (-5)