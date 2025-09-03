Publicidad

Selección Colombia  / "Dayro Moreno tiene la misma opción, como todos los que van a estar con Colombia de suplentes"

"Dayro Moreno tiene la misma opción, como todos los que van a estar con Colombia de suplentes"

Néstor Lorenzo habló hace pocos minutos y se refirió sobre diferentes temas de actualidad de la Selección Colombia, a hora del crucial juego contra Bolivia.

Dayro Moreno, en entrenamiento con la Selección Colombia
Foto: Gol Caracol
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:37 a. m.