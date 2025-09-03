"Dayro Moreno tiene la misma opción, como todos los que van a estar con Colombia de suplentes"

La Selección Colombia tendrá un importante dueles este jueves 4 de septiembre cuando enfrente a Bolivia con la misión de ganar y conseguir el cupo al Mundial de 2026. La convocatoria ha generado muchas expectativas y en especial por el llamado de un jugador con gran presente: Dayro Moreno. El tolimense es figura con el Once Caldas tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana y por eso muchos fanáticos no se conforman con su inclusión sino que hasta lo piden como titular. Néstor Lorenzo, DT de la 'tricolor', habló clarito sobre el experimentado futbolista.

El estratega argentino justificó el por qué de su llamado y hasta se animó a hacer una importante revelación de cara al encuentro frente a 'la verde'. "Dayro es un jugador más dentro del plantel, se ha ganado la convocatoria en base en lo que está haciendo en su club, a la continuidad y la regularidad. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de sus suplentes. Se ha citado porque es jugador preciso en la definición, que no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia y después compite con otro jugadores como Luis Suárez, Jhon, Córdoba, Luis Díaz y todos los delanteros que hay, que son gran jugadores y están en buen momento. Así que dependiendo de cómo vaya el partido, veremos su ingreso", sentenció.

Dayro Moreno, en un entrenamiento de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas Federación Colombiana de Fútbol

Sin embargo, Lorenzo no fue el único en ponerle la lupa al delantero 39 años. David Ospina, referente y uno de los capitanes, dejó ver su alegría por el jugador del blanco de Manizales y que se ha llevado todos los focos en las últimas horas.

"A Dayro lo conozco hace mucho tiempo, sé de su alegría, de su experiencia y con su presente y por lo que sigue haciendo a su edad, lo que muestra con liderazgo y como siempre lo he dicho, los que vienen a aportar están aptos para estar a todo lo que se requiera. Muy contento desde que nos esté acompañando en esta convocatoria", expresó el arquero de Atlético Nacional.

Cabe recordar, que, Dayro Moreno no era convocado a la 'tricolor' desde el 2016 y su último encuentro data del 18 de junio de ese año contra Perú por los cuartos de final de la Copa América. El nacido en Chicoral jugó 14 minutos y Colombia ganó 4-2 en la tanda de penaltis.