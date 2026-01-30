Dayro Moreno, el ídolo de la gente; salió entre aplausos del Pascual y un pedido para el Mundial

El pasado jueves 29 de enero, Once Caldas igualó 1-1 a América de Cali, por el duelo correspondiente a la tercera jornada en la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano. Esto, en el estadio Pascual Guerrero.

No obstante, a pesar del 1-1 final del encuentro, el hecho que más acaparó la atención de todos los presentes tuvo que ver con Dayro Moreno, quien salió aplaudido y entre elogios del terreno de juego.

Y es que, a pesar de ser un rival, los aficionados del América de Cali se pararon de las gradas para aplaudir al delantero de 40 años, a quien también le pidieron fotos y más.

Dayro Moreno con el Once Caldas - Foto: Once Caldas Oficial

Evidentemente, el atacante tolimense no dejó plantados a los hinchas ‘escarlatas’ que tuvieron especial reconocimiento; se acercó a la tribuna occidental para tomarse selfies y compartir un poco con los ellos.



Sin embargo, la mejor parte llegó cuando los mismos aficionados empezaron a pedirlo para la Selección Colombia de mayores, reconociendo su trabajo y buen rendimiento durante el último tiempo, que, al concepto de los americanos, lo hace merecedor de ir al Mundial 2026.

Dayro Moreno se contagió de la energía de la gente y, atendiendo a uno por uno, se despidió de la afición, después de que el encuentro finalizara 1-1 en el estadio Pascual Guerrero.

Cabe destacar que, en lo que respecta al proceso de Néstor Lorenzo; Dayro ya ha sido convocado para un partido de Eliminatorias. Justo, el encuentro en el que se selló la clasificación al Mundial 2026.