Así quedaron las semifinales del Mundial Sub-20; día, hora y dónde ver EN VIVO

Francia, con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega este domingo y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos, que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos.

Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón.

Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.

Saimon Bouabré, con un doblete a los minutos 19 y 37, llevó a Francia directamente a las semifinales, consolidando su control total sobre Noruega y dejando la clasificación definida en solo la primera mitad.



Francia, sin embargo, permitió una pequeña rebelión de los vikingos, que descontaron a siete del final con un cabezazo del capitán y defensor central Rasmus Holten, un gigantón de 1,96 m.

Los galos se encontrarán el miércoles en la misma sede con Marruecos, que sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20 en Chile.

Tras vencer a España y Brasil en la fase de grupos, y despachar a Corea del Sur en los octavos, los Jóvenes Leones del Atlas, como se conoce a la selección Sub-20 marroquí, derrotaron 3-1 a Estados Unidos en Rancagua.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder, en contra (67'), y Gessime Yassine (87') marcaron los goles para el combinado africano.

Cole Campbell, a los 45+6 de penal, había marcado el empate parcial para el seleccionado de las barras y de las estrellas.

La mejor actuación de Marruecos en un Mundial juvenil había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil.

Estados Unidos quedó eliminado contra Marruecos, en cuartos de final del Mundial Sub-20 AFP

Un sudamericano en la final

La final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tendrá un representante sudamericano.

Colombia y Argentina se enfrentarán este miércoles en Santiago por un lugar en el partido por el título, luego de imponerse el sábado en los cuartos de final ante España y México, respectivamente, consolidándose como dos de las selecciones más sólidas del torneo hasta el momento.

Los cafeteros firmaron su presencia con un vibrante triunfo 3-2 sobre España en Talca. Neyser Villarreal brilló en los momentos clave, anotando un triplete (34', 68' y 89') que cambió el rumbo del partido.

Sus goles permitieron a Colombia recuperar la ventaja tras la breve reacción española, cuando Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59') dieron vuelta al 1-0 con el que se había cerrado la primera mitad.

La mala noticia para Colombia, cuyo mejor resultado en un Mundial de la categoría fue el tercer puesto en 2003, es que Villarreal no jugará la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas.

Partido entre la Selección Colombia Sub-20 y España, por el Mundial 2025 AFP

Argentina, por su parte, avanzó al vencer 2-0 a México en Santiago y aspira a bordear su séptima estrella, la primera desde 2007.

Maher Carrizo (9') y Mateo Silvetti (56') se encargaron de los goles de la Albiceleste, que supo controlar el juego con eficacia, limitando a Gilberto Mora, gran perla del balompié mexicano, y neutralizando cualquier intento ofensivo del Tri durante los 90 minutos.



Cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Miércoles 15 de octubre

Marruecos vs. Francia

3:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio Elías Figueroa Brander

Directv Sports

Colombia vs. Argentina

6:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Caracol TV, GolCaracol.com y Ditu