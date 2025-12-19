La Selección Colombia y el Mundial 2026, desde otro ángulo; "deben ensayar mucho los penaltis"

En la Selección Colombia están en la cuenta regresiva para lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El calendario de la 'tricolor' marca últimos duelos preparatorios en el mes de marzo, no se descartan más juegos de fogueo y partido de despedida, además, de la concentración con los futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo para la cita orbital. En el plantel amarillo hay confianza en poder realizar una buena Copa del Mundo.

Pero desde otro ángulo enviaron un consejo para James Rodríguez, Luis Díaz y compañía en el seleccionado nacional. Desde la numerología y la astrología, Colombia "sería una de las sorpresas" junto con uno de los combinados anfitriones, esto lo dijo el astrólogo del fútbol, Giorgio Armas este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Recuerden que la Selección Colombia tiene luna en agua, entonces, entra entre mis candidatos sorpresa para hacer un lindo Mundial, puede llegar lejos", sostuvo de entrada Armas a la mesa de periodistas.

Y a continuación complementó que practicar los penaltis será fundamental para el Mundial del año entrante en tierras norteamericanas.



"Colombia va a sorprender, va a llegar lejos, al igual que Estados Unidos. Un consejo para la Selección Colombia, prepárense para los penales, va a ser un Mundial con muchos penales. Eso lo dije en Atlético Nacional para la Copa Libertadores y se fueron en los penales (contra Sao Paulo en los octavos de final). Nos puede dar una fortuna la tanda de los penales", agregó.

Y sobre hasta dónde llegaría en la Copa del Mundo 2026 sostuvo que "hasta octavos, cuartos de final".



¿Qué equipos podrían ser campeones en el Mundial 2026?

Según el astrólogo del fútbol sostuvo que "entre mis candidatos por astrología por ser campeones del mundo son Argentina, Alemania y Brasil, de esos cuatro puede salir el campeón", y que no ve levantando el trofeo a otros combinados favoritos: "No los veo siendo campeones del mundo (Francia y Portugal)".

Y volvió a reiterar que va a ser "un Mundial muy injusto porque muchas selecciones importantes y grandes que van a caer por penales".



¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Grupo K, mismo que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre RD Congo /Jamaica/ y Nueva Caledonia.