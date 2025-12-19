Síguenos en:
La Selección Colombia y el Mundial 2026, desde otro ángulo; "deben ensayar mucho los penaltis"

La Selección Colombia y el Mundial 2026, desde otro ángulo; "deben ensayar mucho los penaltis"

Hay cuenta regresiva para el Mundial 2026 y a la Selección Colombia le dejaron un importante consejo para poder llegar lejos en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
La Selección Colombia integra el grupo K del Mundial 2026.
