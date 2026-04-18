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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Es figura de la Selección Colombia Sub-17 y ya hablan del seguimiento de Bayern Múnich

Es figura de la Selección Colombia Sub-17 y ya hablan del seguimiento de Bayern Múnich

Brilla con Colombia Sub-17 en el Sudamericano y ya está en el radar del Bayern Múnich: el joven talento empieza a llamar la atención en Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
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