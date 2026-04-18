Es figura de la Selección Colombia Sub-17 y ya hablan del seguimiento de Bayern Múnich

Samuel Martínez, joven talento de 17 años nacido en Tuluá y perteneciente a la cantera de Atlético Nacional, se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17. Sin haber debutado aún a nivel profesional, el mediocampista ha destacado por su rendimiento en el torneo, donde Colombia disputará la final este domingo 19 de abril frente a Argentina.

El rendimiento de Martínez no ha pasado desapercibido en el fútbol internacional. Según reveló el periodista Philipp Kessler, de TZ Sport, el Bayern Múnich ya sigue de cerca sus pasos. “A pesar de toda la euforia actual, el FC Bayern también está pensando en el futuro. Los campeones alemanes de récord incluso están mirando hasta Sudamérica. Como ha descubierto, el equipo de Múnich está presionando a Samuel Martínez (17) del Atlético Nacional. Según los informes, ya hay contacto entre el departamento de ojeadores del Bayern y el lado de los jugadores”.

El volante colombiano ha sido clave en el esquema del combinado nacional, mostrando madurez en el manejo del balón y una notable capacidad para marcar el ritmo del juego. Colombia ha tenido un camino sólido en el campeonato, con resultados como el empate 0-0 ante Ecuador, la victoria 1-0 frente a Chile, la derrota 0-2 contra Uruguay, el triunfo 2-0 sobre Paraguay y la contundente victoria 3-0 ante Brasil en semifinales.

Sobre sus condiciones, Kessler también destacó: “Martínez impresiona sobre todo por sus cualidades técnicas, y también puede controlar el ritmo del juego. Incluso bajo presión, mantiene la calma. Sin embargo, en la tentación de Martínez, el FC Bayern cuenta con una conocida competencia europea. Según la plataforma ‘GiveMeSport’, Liverpool FC y Chelsea FC también están interesados en el megatalento colombiano (fecha de nacimiento: 5 de abril de 2009). Sin embargo, según la normativa de la FIFA, Martínez solo puede mudarse a Europa a partir de los 18 años”.



Mientras tanto, el Bayern Múnich vive un presente de alto nivel. El club alemán se encuentra en semifinales de la UEFA Champions League y este domingo podría consagrarse campeón de la Bundesliga si suma al menos un punto frente al Stuttgart, lo que sería un nuevo título para su historia.



Colombianos en el Bayern Múnich

A lo largo de los años, varios colombianos han vestido la camiseta del Bayern. Adolfo ‘El Tren’ Valencia fue pionero en la década de los 90, dejando una huella importante. Años más tarde, James Rodríguez brilló durante su paso por el club, aportando calidad y títulos. En la actualidad, Luis Díaz es una de las grandes figuras del equipo bávaro, consolidándose como referente ofensivo