Tre Valli Varesine, EN VIVO: hora y dónde ver a Tadej Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana

La temporada de ciclismo aún no termina y en esta ocasión es el momento de la carrera Tre Valli Varesine, que se disputa en territorio italiano. Allí, el pelotón se enfrenta a un recorrido de 200,3 kilómetros y una serie de puertos de montaña, entre las ciudades de Busto Arsizio y Varese. Razón por la que no será nada fácil y se pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Cian Uijtdebroeks (Team Visma Lease a Bike), Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y Lenny Martinez (Bahrain Victorious) son solo algunas de las figuras que participarán. Por eso, se espera espectáculo en carretera.

Y Colombia no se queda atrás. INEOS Grenadiers confirmó su nómina para Tre Valli Varesine y aparece Egan Bernal, quien viene de brillar en el Giro de Emilia, donde finalizó cuarto, detrás de Isaac del Toro, Tom Pidcock y Lenny Martinez. Junto al colombiano estarán Thymen Arensman, Óscar Rodríguez, Lucas Hamilton, Brandon Rivera, Michael Leonard y Andrew August.

Pero no es el único que se lleva las miradas desde el país 'cafetero', pues Movistar Team reveló su equipo para esta competencia y Nairo Quintana fue elegido. El boyacense también fue al Giro de Emilia y cruzó la meta en el puesto 20. Ahora, quiere hacerlo mejor y para ello contará con Davide Formolo, Lorenzo Milesi, Carlos Canal, Einer Rubio, Iván Romeo y Javier Romo.



Tadej Pogacar, ciclista esloveno, celebra su victoria en el campeonato europeo de ciclismo de ruta AFP

Así las cosas, nadie se quiere perder un solo detalle de la edición 103 de la Tre Valli Varesine y, para ello, los amantes del ciclismo pueden verla, EN VIVO, este martes 7 de octubre, desde las 8:30 de la mañana (hora de Colombia), por el canal de Señal Colombia. De igual manera, sígala vía ONLINE, a partir de la misma hora, a través de la página web de Señal Colombia.

Recordemos que la única vez que un colombiano fue parte de un podio en este evento fue en 2022, con Sergio Higuita. En esa ocasión, 'el Monster' finalizó segundo, siendo superado por Tadej Pogacar, que se coronó campeón, mientras que el tercero fue Alejandro Valverde. Por último, el vigente campeón es Ilan Van Wilder, que ganó en 2023, pues en 2024 no se corrió.

Egan Bernal y Nairo Quintana, dos de los ocho ciclistas colombianos que corren el Giro de Emilia 2025 AFP

¿Dónde ver Tre Valli Varesine 2025?

Día: martes 7 de octubre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Señal Colombia.