Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Tre Valli Varesine, EN VIVO: hora y dónde ver a Tadej Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana

Tre Valli Varesine, EN VIVO: hora y dónde ver a Tadej Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana

Con un recorrido de 200,3 kilómetros, varios ascensos y la presencia de figuras del ciclismo mundial, se corre la edición 103 de la Tre Valli Varesine, en Italia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Nairo Quintana, Egan Bernal y Tadej Pogacar corren Tre Valli Varesine 2025, en territorio italiano
Nairo Quintana, Egan Bernal y Tadej Pogacar corren Tre Valli Varesine 2025, en territorio italiano
AFP / Twitter de INEOS Grenadiers

Publicidad

Publicidad

Publicidad