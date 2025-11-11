"En la Selección Colombia no siento presión, estoy acostumbrado a tener buena competencia"

En el marco de su preparación para la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombia afrontará sus últimos compromisos amistosos del año frente a Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, en territorio norteamericano.

Poco a poco, los convocados por Néstor Lorenzo se han ido sumando a la concentración del equipo 'cafetero', que busca afinar detalles y evaluar opciones para conformar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hay una competencia bonita, esperamos siga siendo sana”

Jhon Córdoba celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Este martes, varios futbolistas de la Selección Colombia atendieron a los medios de comunicación en Miami, donde la 'tricolor' adelanta su preparación. Uno de los que tomó la palabra fue Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de Rusia, quien regresó a una convocatoria del equipo nacional tras un tiempo de ausencia.

“Siempre me pone contento estar aquí en la selección. Cada vez que vengo, lo disfruto de la mejor manera. Lo había hablado con el profe (...) por temas logísticos, no había podido estar, pero también es bueno tener esos descansos. Vengo con la mejor energía para asumir estos partidos”, expresó Córdoba, mostrando su entusiasmo por vestir nuevamente la camiseta tricolor.

El atacante también habló sobre la competencia que existe dentro del grupo, especialmente en la delantera, donde comparte puesto con jugadores como Rafael Santos Borré, Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

“La idea es mantenerme vigente, hay una competencia bonita, esperemos que siga siendo sana y seguir haciéndolo de la mejor manera (...) no siento presión, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien en nuestros clubes y cuando vengamos a la selección, aprovechar la oportunidad (...) estoy acostumbrado a tener buena competencia en los equipos en los que he estado acá, sin excepción. Esperemos que todos sigamos luchando por nuestro cupo porque eso nos va a hacer más fuertes y mejores”, aseguró el delantero del Krasnodar.



Números de Jhon Córdoba

En la presente temporada con el Krasnodar, de la Premier League Rusa, Jhon Córdoba ha disputado un total de 20 partidos en todas las competiciones, registrando nueve goles y cuatro asistencias en 1.501 minutos. Su rendimiento ha sido clave para el buen momento de su equipo, que se mantiene en la parte alta de la tabla y en la lucha por los puestos europeos.