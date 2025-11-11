Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En la Selección Colombia no siento presión, estoy acostumbrado a tener buena competencia"

"En la Selección Colombia no siento presión, estoy acostumbrado a tener buena competencia"

Con miras al partido frente a Nueva Zelanda, uno de los convocados por Néstor Lorenzo se refirió a la competencia interna en el grupo por ganarse un cupo para la Copa del Mundo 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia
Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad