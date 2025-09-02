En Selección Colombia debería jugar Juan Fernando Quintero y no James Rodríguez; polémica abierta

La Selección Colombia enfrenta dos nuevos retos en Eliminatorias Sudamericanas, para ser más precisos son las dos últimas fechas para certificar su paso al Mundial 2026. Bolivia y Venezuela serán los rivales a enfrentar y en medio de quiénes deben ser titulares, en 'Jugada Maestra', programa de Ditu, se refirieron a tres jugadores del mediocampo: James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal.

El '10', líder y capitán de la 'tricolor'; Juanfer' está luchando por ganarse un lugar en la titular de River Plate, y el cartagenero pasó del fútbol de Rusia a Brasil para militar en el Flamengo. Los de la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, tuvieron diversas opiniones.

"James siempre es titular, juegue bien, juegue mal, juegue regular, creo que está por un pésimo momento ahí en el futbol mexicano con el León, a veces juega, otras veces no juega", dijo de entrada el periodista invitado, Raúl Correa de Andreis.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero con Selección Colombia - Foto: AFP

Pero ahí no paró la reflexión del comunicador barranquillero: "Yo creo que James parece inamovible, parece que definitivamente es el dueño del puesto, aún jugando mal, con un pésimo nivel, porque lo tiene. Yo me veo esos partidos que presentan de la Liga mexicana con el León: luce malgeniado, como incómodo, como fastidiado, regaña a los compañeros; no se halla. No sé como dicen, que él se transforma, es una metamorfosis extraordinaria la que sufre llegando a la selección nacional de Colombia; ojalá este partido clave y definitivo de Colombia tengamos al James realmente productivo".

Mientras que Nelson Gallego, otro de los panelistas del programa 'Jugada Maestra', se inclinó por darle minutos desde el 'vamos' a Juan Fernando Quintero.

"Lo que pasa es que el que anda mejor realmente es Quintero. Carrascal (Jorge) hace rato no juega en Flamengo; James anda en un pésimo momento en México y sabemos que Quintero viene levantando en River. Pero qué pasa, es que el puesto ya ni lo discutimos, ya ni siquiera opinamos, ya nadie dice va a jugar Quintero, ya sabemos que va a jugar James, por diferentes razones que solamente tiene el técnico", indicó Gallego.

Y a renglón seguido continuó: "Debería jugar Quintero, para mí, debería jugar Quintero. Tiene el pase de James, tiene mas movilidad, tiene tiro libre, tiene juego colectivo, a mí me parece que debería jugar Quintero, pero ya ni se discute, va a jugar James. Ojalá, eso sí, que si James no juega bien, el que entra es Quintero. No vamos a volver a salir con que es que entra Jaminton Campaz..."