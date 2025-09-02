Publicidad

En Selección Colombia debería jugar Juan Fernando Quintero y no James Rodríguez; polémica abierta

En 'Jugada Maestra', programa de Ditu, armaron el debate sobre quién debe ser titular contra Bolivia en Barranquilla si Juan Fernando Quintero o James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 03:26 p. m.