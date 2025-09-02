Kevin Castaño, entre una marca que resaltan y las críticas en River Plate; "ya ni es titular"

En River Plate militan tres jugadores colombianos y uno de ellos es Kevin Castaño. El volante, de 24 años, ocupa páginas en los diarios de Argentina por una marca, pero en medio de ésta, también resaltan su poca incidencia en el juego de la 'banda cruzada' en los últimos compromisos.

Castaño arribó al elenco que dirige Marcelo Gallardo en plena temporada y con el paso de los entrenamientos se ganó su lugar en el once inicialista, mostrando soltura, versatilidad y asociación; fue una de las grandes apuestas del 'Muñeco'. Sin embargo, hoy en día ya ni es titular fijo; esas cualidades mostradas anteriormente han ido en decaimiento.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River Plate, contra Monterrey, en el Mundial de Clubes AFP

¿Cuál es la marca que alcanzó Kevin Castaño con River Plate?

Así fue como en la página de 'TyC Sports' indicaron que el futbolista de la Selección Colombia ha disputado un total de 27 partidos vistiendo los colores de la escuadra de Núñez y la particularidad es que no conoce la derrota. Aunque hay una excepción a este ítem. Superó a otro mediocampista que jugó en River entre 1964 y 1967.

"El inicio de la carrera de Castaño en River se convirtió así en el mejor de la historia; no en cosecha de puntos, pero sí en cantidad de partidos sin perder. Con 27 encuentros invicto, superó a Jorge Solari, quien entre 1964 y 1966 estuvo 26 juegos sin conocer la derrota. Claro que su caso es diferente porque era titular esporádicamente y porque ganó 18 de esos 26, una cifra significativamente mayor a la del colombiano", indicaron en el diario citado anteriormente.

Y en el desglose de esos 27 partidos, el exKrasnodar ganó 13 encuentros y empató en 14 ocasiones. Dentro de las igualdades hay que contar el 0-0 frente a Monterrey, pero que después terminó en la eliminación del Mundial de Clubes y el 1-1 frente a Platense, que culminó en tandas de penaltis y eliminados en cuartos de final del Torneo Apertura. Kevin falló su cobro.

Mientras se habla de esta marca de Castaño en Argentina, el futbolista de nuestro país está concentrado con la Selección Colombia para lo que serán las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, misma donde la 'tricolor' espera certificar su clasificación al Mundial 2026; los rivales son Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en Maturín.