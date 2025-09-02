Publicidad

Gol Caracol  / Revolución en el Fenerbahçe de Jhon Durán; el club turco confirmó tres fichajes de peso

Revolución en el Fenerbahçe de Jhon Durán; el club turco confirmó tres fichajes de peso

Tras la salida de Mourinho, Fenerbahçe emprendió una remodelación en su plantel que incluyó el fichaje de tres jugadores y la salida de otros cuatros. Estos son los nuevos compañeros de Jhon Durán.

Jhon Durán (10) es una de las figuras del Fenerbahçe.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:03 a. m.