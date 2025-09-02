Revolución en el Fenerbahçe de Jhon Durán; el club turco confirmó tres fichajes de peso

Apenas cuatro días después de destituir a su entrenador, José Mourinho, tras un año en el cargo y el fracaso en la clasificación para la fase de grupos de la Champions League, el Fenerbahçe ha emprendido una profunda remodelación con tres fichajes de peso y cuatro salidas, todas confirmadas entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Hay que indicar que en los 'canarios amarillos' milita el delantero colombiano, Jhon Durán.

Hoy mismo, el club notificó la contratación del arquero brasileño Ederson Moraes, hasta ahora en el Manchester City, para tres años, con uno opcional, con un salario de 11 millones de euros por temporada.

En la noche del lunes confirmó también la firma del exmadridista mallorquín Marco Asensio, que llegó a Estambul en la mañana del lunes, tras un acuerdo alcanzado con el PSG francés.

También llegó el lunes anterior el delantero turco Kerem Aktürkoglu, desde el Benfica, en cuyas filas marcó el miércoles pasado el gol que eliminó al Fenerbahçe de la Liga de Campeones, derrota que enfadó a la hinchada y precipitó la salida de Mourinho.

Poco antes de romperse el contrato, José Mourinho había criticado la "ausencia de un plan de fichajes" en el Fenerbahçe y la falta de llegadas nuevas para esta temporada, declaraciones que causaron malestar en la directiva.

Pero los tres fichajes recientes indican una renovación de la plantilla, facilitado por la salida de cuatro jugadores, tres de ellos bajo formato de cesión a clubes de España e Italia, movimiento anunciado esta madrugada por varios comunicados del Fenerbahçe.

El defensa brasileño Diego Carlos, que jugó tres temporadas en el Sevilla, pasará al Como italiano, mientras que el neerlandés-marroquí Sofyan Amrabat, de 29 años, llegará al Betis, también por cesión, y el portero croata Dominik Livakovic, de 30, jugará para el Girona FC.

Además, el Fenerbahçe vende a su joven defensa Yusuf Akçiçek, de 19 años y enteramente producto su propia cantera, al Al-Hilal saudí por una suma de 22 millones de euros y un derecho del 15 % sobre futuras ventas, según informó el club su web.