Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Estoy haciendo fuerza por la salud de todos estos muchachos de Colombia, que ninguno se lesione"

"Estoy haciendo fuerza por la salud de todos estos muchachos de Colombia, que ninguno se lesione"

En 'Jugada Maestra' de Ditu analizaron lo que será el compromiso entre Colombia y Croacia, pero más allá del resultado los panelistas rogaron por la salud de los jugadores de la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia enfrenta a Croacia de cara al Mundial 2026.
La Selección Colombia enfrenta a Croacia de cara al Mundial 2026.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad