"Estoy haciendo fuerza por la salud de todos estos muchachos de Colombia, que ninguno se lesione"

El Camping World Stadium será el escenario que acogerá este jueves el partido de preparación entre la Selección Colombia y Croacia, pensando en el Mundial 2026. Más allá del resultado y el estilo de juego que podría proponer la 'tricolor' contra los 'balcánicos' en tierras norteamericanas, la plegaria de los 'cafeteros' es que ninguno de los futbolistas citados tenga alguna lesión. A esa misma petición se sumaron en 'Jugada Maestra', programa que se emite por la plataforma de Ditu.

Esto último teniendo en cuenta que los subcampeones en Rusia-2018 y terceros en Catar 2022 tienen un planteamiento muy físico y aguerrido. "Hoy contra Croacia es por la salud de los muchachos", dijeron en el mencionado magazine.

Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia. X de @FCFSeleccionCol

"Yo la verdad estoy haciendo fuerza por la salud de todos estos muchachos de Colombia, que ninguno le vaya a pasar nada, que ninguno se lesione. Ya Lorenzo sabe cómo le gusta jugar, cómo armar el equipo, eso es lo que está claro. A mí el resultado es lo que menos me interesa; hoy por la salud de esos muchachos", expresó Norberto Peluffo a la mesa de panelistas.



Por su parte, el profesor Nelson Gallego complementó que ante este tipo de rivales fuertes, los dirigidos por Néstor Lorenzo se crecen, juegan muy bien.

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"Estamos esperando que la Selección nuestra juegue de buen manera porque tiene jugadores para hacerlo bien. Ya sabemos que con equipos muy fuertes Colombia toma precauciones, los jugadores del campo cometen menos errores que con equipos livianos; comerse una goleada tampoco es bueno. Cada vez que Colombia tiene un rival bueno, juega bien", sostuvo Gallego.



Así ven en Croacia a la Selección Colombia

"Es una selección muy fuerte, le ganaron a Argentina y Brasil en las Eliminatorias, así que vamos a enfrentar un equipo muy fuerte con jugadores muy fuertes; casi todos ellos juegan en Europa, así que los conocemos muy bien, pero estamos preparados. Hace poco jugué contra el Bayern así que sé la calidad de Luis Díaz, así que lo conozco muy bien, pero no es solo él, sino también de los otros jugadores. Como dije es un equipo muy fuerte y estamos listos", esas fueron las declaraciones de Mario Pasalic.



¿Dónde ver EN VIVO por TV, Colombia vs. Croacia?

El partido de carácter amistoso será HOY jueves 26 de marzo, en horario de las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver EN VIVO en TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com