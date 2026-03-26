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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 4?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 4?

En Caracol Sports le contamos cómo le fue al colombiano Nairo Quintana en la cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026. Acá toda la información al detalle.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Getty Images

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