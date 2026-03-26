¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 4?

La decisión de no subir el puerto de Vallter por la fuertes rachas de viento en la cima convirtió la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, con inicio en Mataró y final en Camprodon, en otra jornada decidida al esprint masivo que se llevó el británico Ethan Vernon, del NSN Cycling Team, equipo vinculado al exfutbolista Andrés Iniesta.

El velocista inglés le ganó la partida al líder de la ronda catalana, Dorian Godon (Ineos Grenadiers), vencedor de la primera y la tercera etapa, y a su compatriota, Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team), segundo en la general.

En una jornada algo descafeinada, favoritos como Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) o Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que en la tercera etapa sufrió una caída sin consecuencias a pocos metros de la meta, llegaron a Camprodon con el mismo tiempo que el ganador (4h.01:03).

Antes de afrontar este viernes el primer final en alto de la Volta, en el Coll de Pal, de categoría especial, Godon disfrutará un día más del maillot de líder con una ventaja de 13 y 15 segundos sobre Pidcock y Evenepoel. Vingegaard ocupa la cuarta posición, a 24 segundos del primer clasificado.



Así le fue a Nairo Quintana y a los otros colombianos en la etapa 4

La cuarta fracción de la carrera española no supuso mayores problemas para los escarabajos. Santiago Buitrago (31°), Nairo Quintana (84°) e Iván Ramiro Sosa (85°) cruzaron la meta con el mismo tiempo de Godon. Los únicos que cedieron tiempo fueron Einer Rubio (125°) y Samuel Flórez (149°), a 0:43 y 2:15, respectivamente.

Colombianos en a clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026

30. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) – +0:26

57. Nairo Quintana (Movistar Team) – "

83. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) – +4:17

112. Einer Rubio (Movistar Team) – +9:03

135. Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) – +15:21



Así fue la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026

La ausencia en el recorrido de Vallter, un puerto pirenaico de categoría especial con un desnivel medio del 7,6%, frustró el primero de los tres finales en alto consecutivos que habían planificado los organizadores de la Volta.



Las rachas de viento de hasta 90 Km/h obligaron a cerrar este jueves esta estación de esquí del Pirineo Oriental y pospusieron el primer duelo entre las primeras espadas del gran grupo.

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Y de una etapa de 173 kilómetros, la más larga de la presente edición, se pasó a un recorrido de 151 con inicio en Mataró, en el Mediterráneo, y final en la localidad pirenaica de Camprodon, donde se ubicaba una meta algo técnica en los últimos metros, pero con pocos alicientes para que los favoritos pudieran marcar diferencias en la clasificación general.

Y eso que dos gallos del pelotón, Evenepoel y Pidcock, se dejaron ver en el primer esprint intermedio, ubicado en Granollers, y bonificaron 3 y 2 segundos, respectivamente, antes de que se formará la escapada del día.

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Por cuarto día consecutivo, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) lideró la fuga. El francés, en su lucha por el maillot de montaña, ha liderado todos los pasos puntuables de la ronda catalana salvo las dos metas volantes que se ha adjudicado el jefe de filas del Red Bull.

A Veistroffer, un amante de la informática y la Inteligencia Artificial que hace unos meses se cruzó Tailandia en bici, se le unieron Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) y Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH), otros tres nombres secundarios.

El pelotón se lo tomó con calma. Los escapados ascendieron el Alt de Sant Feliu de Codines, la última cima del día situada a muy lejos de la meta, y gozaron de ventajas cercanas a los 2 minutos mientras se dirigían a los Pirineos.

A 18 kilómetros de la llegada, la escapada, que quedó reducida a dos ciclistas -Kudus y Fernández-, fue neutralizada por el gran grupo, que sin ninguna cima antes de Camprodon reservó fuerzas bajo el sol antes del último esprint intermedio que se llevó Pidcock.

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En los últimos kilómetros, los velocistas tomaron posiciones y se lanzaron a por la victoria de etapa. Vernon, que ya ganó dos etapas de la Volta en 2022 y 2025, fue el más listo y superó con solvencia a Godon y Pidcock.

El británico, que esta temporada ya celebró un triunfo en el Santos Tour Down Under australiano, dio la quinta victoria de etapa al equipo con el nombre de la empresa de deportes y entretenimiento cofundada por Iniesta, que el pasado noviembre anunció la adquisición de la licencia del Israel Premier Tech de la mano del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg.