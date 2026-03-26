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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Probable alineación titular de Colombia vs. Croacia; Néstor Lorenzo tendría dos dudas

Probable alineación titular de Colombia vs. Croacia; Néstor Lorenzo tendría dos dudas

HOY la Selección Colombia se enfrenta a Croacia, subcampeona del mundo en 2018, en Estados Unidos, con miras al Mundial 2026. Esta sería la posible titular de la 'tricolor' contra los 'balcánicos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia.
Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia.
FCF

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