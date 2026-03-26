Probable alineación titular de Colombia vs. Croacia; Néstor Lorenzo tendría dos dudas

Un duro reto tendrá este jueves 26 de marzo la Selección Colombia. La amarilla, azul y rojo se verá 'cara a cara' con uno de los combinados que ha ocupado el podio en las dos últimas ediciones del Mundial 2026: Croacia. Se espera que en dicho compromiso de carácter amistoso en el Camping World Stadium, en la ciudad de Orlando, en Florida, Néstor Lorenzo ponga en cancha a su once de gala, liderado por Luis Díaz y James Rodríguez.

Eso sí, el estratega argentino podría hacer un cambio en la lateral izquierda. En vez de Johan Mojica, el habitual en esta posición, Lorenzo incluiría a Déiver Machado, quien viene teniendo regularidad en la Ligue 1 de Francia con el Nantes. Igualmente, Gustavo Puerta ocuparía el lugar de Richard Ríos en la contención. De resto, se espera que sean los habituales.

"Yo tengo la impresión que en la lateral izquierda podría ir Déiver Machado, en la zona media no sé si pueda estar Gustavo Puerta, quien ha ganado enteros y viene bien", expresó Fabio Poveda en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

La Selección Colombia previo al compromiso de preparación contra Croacia. X de @FCFSeleccionCol

Y agregó el comunicador: "De ahí para adelante, los que ya sabemos que son Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez".



Así las cosas, esta sería la posible titular de la Selección Colombia HOY para enfrentar a Croacia en duelo de preparación:

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Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Por su parte, Croacia iría con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car; Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic, Marco Pasalic, Iván Perisic; Andrej Kramaric y Peter Musa.



¿A qué hora es HOY Colombia vs. Croacia en duelo de preparación?

Este duelo tiene como horario de inicio para nuestro país de las 6:30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol y Ditu. Además, vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos