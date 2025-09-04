Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / El colombiano José Quintana fue figura con los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas

El colombiano José Quintana fue figura con los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas

En el montículo y con letales lanzamientos, el colombiano José Quintana fue clave en la victoria 6-3 de los Cerveceros de Milwaukee sobre Philadelphia Phillies.