El colombiano José Quintana fue figura con los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas

El lanzador zurdo colombiano José Quintana exhibió una vez más su dominio desde el montículo este miércoles en la jornada del béisbol de las Grandes Ligas, en la que el dominicano Nasim Núñez pegó los primeros dos jonrones de su carrera en la MLB.

CERVECEROS 6-3 FILIS

El colombiano José Quintana (11-5) permitió tres carreras en 6.1 entradas, en las que ponchó a seis rivales, e Isaac Collins pegó un cuadrangular de tres carreras para que los Cerveceros vencieran a los Filis.

Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras anotaron una carrera cada uno por los Cerveceros.

El cubano Nick Castellanos anotó dos veces por los Filis.

NACIONALES 10-5 MARLINS

Nasim Núñez conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para que los Nacionales doblegaran a los Marlins.

El quisqueyano Luis García Jr. produjo dos carreras y el colombiano Jorge Alfaro empujó una por los Nacionales.

Heriberto Hernández produjo dos carreras y su compatriota Agustín Ramírez tuvo una anotada, pero Eury Pérez permitió siete anotaciones en cuatro capítulos y perdió el juego con los Marlins.

RAYS 9-4 MARINEROS

El dominicano Junior Caminero anotó e impulsó dos anotaciones y el cubano Yandy Díaz se fue perfecto en cinco veces al bate y anotó una carrera para que los Rays vencieran a los Marineros.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un tablazo de tres carreras por los Marineros.

MEDIAS ROJAS 1-8 GUARDIANES

El venezolano Gabriel Arias pegó un jonrón de dos carreras y el dominicano José Ramírez sumó dos empujadas para que los Guardianes se impusieran a los Medias Rojas.

El venezolano Brayan Rocchio pisó el plato en una ocasión por los Guardianes.

ROJOS 9-13 AZULEJOS

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular, con dos anotadas y dos remolcadas, y el mexicano Alejandro Kirk también despachó la pelota del parque para comandar el ataque de cinco vuelacercas desplegado por los Azulejos sobre los Rojos.

El dominicano Noelvi Marte remolcó tres carreras y el mexicano José Treviño produjo dos vueltas por los Rojos.

PIRATAS 3-0 DODGERS

Bryan Reynolds y Andrew McCutchen despacharon la pelota del parque para que los Piratas vencieran a los Dodgers.

El dominicano Dennis Santana lanzó una entrada en blanco, con dos ponches, para quedarse con el salvamento por los Piratas.

El japonés Shohei Ohtani pegó dos indiscutibles por los Dodgers.