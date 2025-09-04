Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Por qué Bolivia no le teme al calor y humedad para el partido contra Selección Colombia?
Exclusivo

¿Por qué Bolivia no le teme al calor y humedad para el partido contra Selección Colombia?

A pesar de que muchos se han quejado de las condiciones climáticas de Barranquilla, donde juega la Selección Colombia, desde el equipo boliviano tienen un plan.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, donde la Selección Colombia oficia de local
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, donde la Selección Colombia oficia de local
Gol Caracol
Por: Sebastián Gómez
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:53 a. m.