¿Por qué Bolivia no le teme al calor y humedad para el partido contra Selección Colombia?

El fortín de la Selección Colombia es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Barranquilla se convirtió en su 'casa' y uno de los condimentos especiales, además del cariño de la afición, es el clima. Las altas temperaturas, sumado a la humedad, le han complicado la vida a más de uno, que ha sufrido con esas condiciones en cancha.

Este jueves 4 de septiembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentan con Bolivia, por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y al respecto habló Carlos Lampe. El experimentado arquero de la 'verde' atendió a Gol Caracol y, en una charla exclusiva, se refirió sobre lo difícil que es jugar en el 'Metro', pero tienen un plan.

"Es duro, la humedad es complicada, pero bueno, nosotros, la mayoría, somos de Santa Cruz de la Sierra, lo que facilita un poco las cosas. Quizá no es el mismo calor o humedad, pero ayuda. El clima va a ser un condicionante y, seguramente, va a haber el momento de hidratación", afirmó de entrada el guardameta en esta charla.

Pero no fue lo único y dio más detalles. "También hay que enfriar un poco el partido en algún momento donde ellos estén con todo, pero el calor y la humedad la vamos a sentir todos, porque hay muchos chicos de Colombia que juegan en Europa y allá no existe ese nivel de calor y humedad en muchas ciudades", añadió el futbolista.

"Creo que todos lo vamos a sentir. El clima va a ser para los dos equipos y la cancha también. De nuestra parte, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro juego, en estar bien concentrados y cumplir con lo que se ha trabajado. Sabemos que, donde te desconcentres, la Selección Colombia no te perdona y marca", sentenció.

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia, en el último entrenamiento previo al partido con Bolivia Federación Colombiana de Fútbol

De igual manera, hizo un análisis de cómo llega Bolivia. "En el último partido, donde ganamos, mostramos una solidez importante. Se sumó que era clave y, ahora, se nos presenta este duelo con Colombia, que va a salir con todo, su gente, la necesidad de anotar, y tenemos que ser inteligentes para jugar con su desesperación", dijo.

"Tenemos mucha dinámica, un equipo joven y nosotros sabemos que vamos a enfrentarnos a una de las cuatro mejores selecciones de Sudamérica. Sabemos que nos jugamos la clasificación al repechaje. Tenemos vida y no nos vamos a guardar nada. Hay una chance y la vamos a aprovechar. Esperamos sacarlo adelante", sentenció.