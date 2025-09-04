"La Selección Colombia debe jugar contra Bolivia como si se enfrentara a Argentina"

La Selección Colombia se juega su clasificación al Mundial 2026 este jueves 4 de septiembre contra Bolivia, y antes de que ruede la pelota en el estadio Metropolitano, de la ciudad de Barranquilla, en Gol Caracol.com dialogamos con un exmundialista de la 'tricolor' y quien generó sus conceptos de cómo enfrentar a la 'verde'.

El exjugador fue José Heriberto Izquierdo, quien indicó que frente los del altiplano se debe jugar como si se enfrentara a Argentina. Además, el que tuvo paso por clubes como el Brujas de Bélgica, y el Brighton de la Premier League, tuvo palabras para Dayro Moreno.

¿Cómo ve los partidos contra Bolivia y Venezuela por Eliminatorias?

"Hay que ganar, no hay otra respuesta hacia eso, hay que ganar y seguramente lo vamos a hacer. Tenemos muy buen equipo para hacerlo".

¿Cómo jugar frente a Bolivia?

"No, en el fútbol no se puede menospreciar a nadie, hay que jugar el partido como si estuviera jugando con el mejor, con Argentina, porque así de una u otra forma se respeta al rival, nos respetamos a nosotros mismos y es más fácil conseguir el resultado.

Colombia no viene bien. ¿Cómo llegar a esos partidos definitivos?

"Creer, es que no hay de otra, solamente toca creer y al final confiar en todas las características que tienen los jugadores, son muy buenos, ya vienen de hacer de una u otra forma partidos en sus equipos muy buenos y eso no se quita. Realmente es que vuelvan otra vez a confiar en ellos mismos y hacer lo que tienen que hacer".

¿Para usted quién es el 9 de la Selección?

"Es una decisión del técnico, hasta el momento seríamos 50 millones de técnicos, entonces cada quien tiene su percepción, pero a la final el técnico es el que está con ellos día a día y sabe cuál es la mejor decisión para enfrentar estos partidos".

¿Qué piensa de Dayro Moreno en la Selección?

"Merecimiento, no es más, o sea, es un crack en lo que hace, lo demuestra en la cancha y para mí es el 1% de la población de los futbolistas. ¿Por qué? Porque lo que hace es increíble. De una u otra forma, sus comportamientos y sus hábitos realmente no van en relación a lo que hace, pero no sé si es la genética, no sé si es la mentalidad, no sé qué es lo que tiene que puede llegar a hacer eso, porque yo lo intenté y no fui capaz".