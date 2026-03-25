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Gol Caracol  / Técnico europeo que pasó por Real Madrid sufre "una enfermedad terrible"; confesión de su hijo

Técnico europeo que pasó por Real Madrid sufre "una enfermedad terrible"; confesión de su hijo

Este miércoles, se conoció una noticia lamentables con respecto a un entrenador que se sentó en el banquillo del Real Madrid y también de la Real Sociedad. Habló su hijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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John Toshack
John Toshack, exentrenador, entre otros, de Real Sociedad y Real Madrid
AFP

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