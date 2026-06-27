"James Rodríguez es como Cristiano para Portugal, una leyenda que lleva mucho tiempo en selección"

Llegó el día, la Selección Colombia, ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se enfrentará a Portugal en la última fecha del grupo K, en el estadio Miami, en un encuentro que se ha llevado las miradas de los hinchas internacionales, por la calidad de ambos equipos, y con la presencia de figuras como Luis Díaz, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Vitinha, entre otros.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con David Novo, periodista de 'Récord', quien en las instalaciones del escenario deportivo en Estados Unidos, nos dio un análisis de lo que se espera de este compromiso, y de lo que piensan de la 'tricolor' en territorio luso.

"Partidazo, será el mejor partido del grupo para Portugal. El primer partido fue muy complicado y el resultado no fue bueno porque empató contra Congo. Después llegó una goleada, con un juego tremendo frente a Uzbekistán, aunque era un rival no tan fuerte. Ahora sí viene el rival más fuerte", señaló de entrada el comunicado europeo.

De hecho, lo catalogó como "un gran encuentro", ya que para Novo, "Portugal se está preparado para lo que queda del Mundial, aunque será difícil preparar al equipo para lo que viene con un rival así".



Sobre los futbolistas que más acaparan las miradas en suelo luso, no dudó en afirmar que "Luis Díaz y James porque hay una conexión con Portugal: ambos jugaron en el Porto. Lucho es muy talentoso; ya lo era en Portugal, pero luego creció aún más en Liverpool y Bayern", aunque lo que sorprendió fue la manera en la que puntualizó sobre el capitán y el '10', mencionando que "James es como un Cristiano para Colombia: una leyenda, una figura que lleva mucho tiempo en la selección".

James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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Sin embargo, se enfocó en otro nombre de otro titular de la Selección Colombia, a quien tienen muy bien referenciado. "En Portugal se habla mucho de Jhon Arias. Hace algunos años sonó para el Sporting y ha hecho una carrera interesante. Es un jugador muy interesante. Colombia es un equipo fuerte e intenso. Roberto Martínez habló de los duelos y de la importancia de ser intensos. Los sudamericanos son así, lo dan todo, y en Portugal debemos estar muy pendientes de eso", explicó.

Para terminar, David Novo contó cómo está la leyenda y la máxima estrella de los portugueses, Cristiano Ronaldo. "Está mejor ahora. Sabemos cómo es con él: si no marca, parece que todo está mal. Lleva 20 años compitiendo al más alto nivel y, cuando no hace goles, dicen que está acabado o que ya está viejo. Pero cuando marca, todos recuerdan que tiene 41 años y que sigue siendo tremendo. En Portugal, el jugador en el que más confiamos es él. No las va a marcar todas, pero cuando tiene una oportunidad, normalmente la aprovecha", cerró diciendo sobre las críticas y las miradas constantes que hay en el 'Bicho'.