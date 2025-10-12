"La Selección Colombia nos enseñó cómo se debe competir en las grandes ligas"

La Selección Colombia firmó una contundente victoria 4-0 sobre México en el AT&T Stadium de Texas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo desplegó su mejor versión y fue ampliamente superior a los ‘aztecas’, que se mostraron sin respuesta ante la intensidad y el orden del conjunto colombiano. La derrota deja en entredicho el momento futbolístico de México, que genera preocupación de cara a la Copa del Mundo del que es uno de los países sede.

Jhon Lucumí abrió el marcador a los 16 minutos y, ya en la segunda mitad, Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) sentenciaron la goleada. Con este resultado, Colombia amplió su invicto ante México, que ya se extiende por 15 años sin conocer la derrota frente al combinado ‘cafetero’.

El enojo de Aguirre

Javier Aguirre, entrenador de México AFP

Acicateados por el enojo de Aguirre, los mexicanos intentaron reaccionar en la segunda mitad, buscando la posesión del balón y equilibrio en el juego, aunque sin lograr inquietar a la defensa colombiana.

“El resultado de hoy es abrumador y no hay manera de justificarlo”, admitió Aguirre. “Los cuatro goles, por la forma en que entrenamos, son evitables, pero nos falta saber competir mejor”.

Y añadió: “No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento”.

Acto seguido, ‘El Vasco’ aseguró que: “hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir para que la gente se vaya por lo menos diciendo perdieron sí, pero caramba cómo meten, cómo corren, cómo luchan y a veces a lo largo de los 90 minutos hubo lapsos, jugadores que no estuvieron a la altura“.

En cuanto al combinado ‘cafetero’, reconoció: “Hoy un equipo colombiano compitió mejor que nosotros. Muy agresivos, muchas más faltas que nosotros. Haciendo tiempo bien, guardando el marcador. Siendo letal, nos enseñó cómo se debe competir para grandes ligas. Fueron terceros en Conmebol, juegan con Argentina y con Brasil, están a la par, incluso quedaron encima de Brasil en la eliminatoria mundialista, por lo tanto, si queremos estar en ese nivel, tenemos que mejorar”.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras la aplastante victoria sobre México, la ‘tricolor’ ya piensa en su próximo compromiso: enfrentará a Canadá este martes 14 de octubre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Red Bull Arena de New York.