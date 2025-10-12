Síguenos en::
"La Selección Colombia nos enseñó cómo se debe competir en las grandes ligas"

La ‘tricolor’ inició su preparación para la Copa del Mundo de 2026 con una contundente goleada 4-0 sobre México y ahora espera a Canadá, su próximo rival.

Por: AFP
Actualizado: 12 de oct, 2025
Selección Colombia durante un partido amistoso con México
FCF

