James Rodríguez, tema de conversación en Bolivia: "Viví algo similar a él en la Selección"

"En la Selección Colombia , juego hasta cojo, siempre quiero hacerlo. Estoy feliz y quiero ayudar", es una de las frases más recordadas de James Rodríguez . Pero no se quedó solo en palabras. Cada vez que se pone la 'tricolor', el mediocampista saca su mejor repertorio, muestra su excelsa calidad y se transforma en un líder, dentro y fuera de los terrenos de juego.

Entendiendo esto, Néstor Lorenzo , desde que asumió como entrenador del combinado patrio, lo eligió como el referente. En varias ocasiones, ha armado el equipo en torno al cucuteño, llegando incluso al punto de darle la cinta de capitán. Por supuesto, el '10' no le hizo el quite, lo asumió y, con madurez y profesionalismo, ha llevado a esta escuadra hasta el cielo.

Sin embargo, esta situación no es igual a nivel de clubes, por lo menos en un tiempo reciente. Así como brilló en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, hubo varios altibajos. De hecho, en el cuadro 'merengue' y 'bávaro' no encontró lo que quería, pese a sus buenas actuaciones, y desde ahí, su carrera se fue diluyendo, poco a poco.

Everton, Al Rayyan, Olympiacos y São Paulo son la fiel prueba de ello. Más allá de los nombres y ligas, James Rodríguez no se pudo acomodar, terminando su relación antes de lo planeado. Ahora, escribe un nuevo capítulo en Rayo Vallecano, en el que no ha podido hacerse con un lugar en el once titular, decisión que causa extrañeza. Pero en Colombia, todo cambia.

Este caso ha causado extrañeza, pero también parece entenderse. Marcelo Moreno Martins, estrella, máximo goleador y el futbolista con más partidos con la Selección Bolivia, habló al respecto. "Él es un jugadorazo. Su carrera está ahí para que todos la vean y es brillante, con equipos de nivel, ganando títulos y en la Selección se transforma", dijo para Gol Caracol.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, es consolado por un rival de Bolivia AFP

"Y esa transformación se da porque es un jugador líder, donde sus compañeros hacen que se sienta importante dentro de la selección, generando que él sea el motor de Colombia. Entonces, aunque no tenga ritmo de juego, no esté tan bien en su club, cuando se pone la 'tricolor', se siente con ritmo, velocidad, técnica, en fin", añadió en esta entrevista exclusiva.

El exdelantero, de 37 años, vivió una situación similar y así lo recordó. "Esa calidad, el entrenador debe saberla usar y se ha visto que sí. Al tener un jugador así, tienes que tenerle confianza y eso lo transmite el técnico. Eso me pasaba muchas veces con César Farías, en la selección boliviana. No estaban tan bien en los clubes y llegaba y me transformaba", recordó.

"Cuando arribaba a la selección, las cosas cambiaban. Era algo similar a lo de James. Entonces esa confianza que te da el entrenador, que te brindan tus compañeros, hicieron que me transformara en el goleador que fui. Son cosas que ayudan y el jugador agradece. Te sientes motivado para poder desarrollar un buen trabajo", sentenció Marcelo Moreno Martins.