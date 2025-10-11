Jan Virgili lo dio vuelta: vea el gol de España frente a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

En el primer tiempo, la Selección Colombia Sub-20 se fue arriba en el marcador con un tanto de Néyser Villarreal a los 38 minutos. Sin embargo, en la parte complementaria, los ibéricos aprovecharon las debilidades de la ‘Tricolor’ y lograron el empate por intermedio de Tayane Belaid a los 56 minutos.

A los 59, España se puso en ventaja gracias a Jan Virgili, quien, tras un desborde por la banda izquierda, definió con un potente remate que dejó sin opciones a Jordan Barrera, incapaz de evitar la caída de su pórtico.



Así fue el segundo gol de España frente a Colombia en el Mundial Sub-20