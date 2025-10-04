Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / México sufre bajas para partidazo contra Selección Colombia; dos figuras de Europa

México sufre bajas para partidazo contra Selección Colombia; dos figuras de Europa

De cara al partido este 11 de octubre entre México y Colombia ya se conocieron los convocados de ambas selecciones, pero hay ausencias notorias de jugadores en Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Selección México
Selección México jugará contra Selección Colombia el 11 de octubre - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad