México sufre bajas para partidazo contra Selección Colombia; dos figuras de Europa

Todo está listo para el partido entre la Selección Colombia y México el próximo sábado 11 de octubre, en un duelo preparatorio de los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo pensando en el Mundial del 2026. Por eso, en las últimas horas ambos combinados confirmaron a sus convocados para este enfrentamiento que será en el AT&T Stadium, en Texas.

Por eso, en la prensa mexicana ya analizan lo que será ese compromiso, pero no solo mirando a la 'tricolor' sino también hablando de las duras ausencias que tendrán para medirse con los nuestros.

Bajas de México en convocatoria contra Selección Colombia

Javier Aguirre, técnico del combinado 'azteca' definió sus 22 convocados, pero "tuvo que hacer muchas modificaciones a su plan inicial", dejando varias ausencias "por algunas lesiones de sus jugadores que son habituales", algo que tiene en cuenta en la 'tricolor' y que mencionaron en 'MedioTiempo'.



Así las cosas, dos jugadores que militan en Europa y son clave en México no podrán estar contra la Selección Colombia. Se trata inicialmente del delantero "Raúl Jiménez, quien tiene un golpe en las costillas y ha sido baja de su club (Fulham) en el último partido", tal y como detallaron en el citado medio.

Publicidad

Sumadio al experimentado delantero que milita en la Premier League, otra de las notorias ausencias es la del "capitán, Edson Álvarez", quien es compañero de Jhon Durán en Fenerbahçe pero también "recientemente tuvo participación por primera vez, tras la lesión que sufrió en la pasada fecha FIFA".

Selección México jugará contra Colombia y Ecuador en octubre - Foto: AFP

Uno de los regresos en la nómina de México será el nacido en Colombia, Julián Quiñónes, quien decidió jugar para el combinado 'manito' al formarse como profesional en dicho país. Actualmente juega en el Al-Qadisiyah, de Arabia Saudita.



Convocados de México para partido contra Selección Colombia:

Arqueros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Publicidad

Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED), Ramón Juárez, Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Génova-ITA) y Jesús Gallardo (Toluca).

Mediocampistas: Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Alexis Gutiérrez y Érick Sánchez (América), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres) y Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Santiago Giménez (Milán-ITA), Julián Quiñones (Al Qadsiah-KSA) y Germán Berterame (Monterrey).



Convocatoria Selección Colombia contra México y Canadá: