César Torres: "La Selección Colombia Sub-20 se juega contra Noruega la clasificación a 'octavos'"

La Selección Colombia Sub-20 comenzó con pie derecho su participación en la Copa del Mundo que se disputa en Chile. Los dirigidos por César Torres se impusieron 1-0 a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca, gracias a un gol de Óscar Perea, con el que aseguraron los primeros tres puntos para la ‘tricolor’ en el certamen orbital.

El próximo reto del combinado cafetero será frente a Noruega, que en su debut superó 1-0 a Nigeria. De esta manera, ambos equipos llegarán como ganadores al duelo por el liderato del grupo F del Mundial Sub-20.

"Tenemos que competir de igual a igual"

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 FCF

Previo al duelo contra Noruega, César Torres habló ante la prensa, donde destacó el papel de sus dirigidos, aunque fue autocrítico y subrayó que aún hay aspectos por mejorar.

“Es el partido de la clasificación, la oportunidad que tenemos para competir, mejorar nuestro rendimiento individual y colectivo, y seguir afianzándonos en el Mundial”, fueron las primeras declaraciones de César Torres.

El entrenador también analizó al próximo rival: “Los tres rivales son muy complejos, lo habíamos previsto antes del Mundial. Salimos de uno como Arabia, y ahora viene Noruega, que tiene aspectos fuertes como el juego aéreo de los centrales, el despliegue rápido de los extremos, un ‘9’ que no es veloz, pero sí de buena talla y capaz de sostener la pelota, además de la calidad de su ‘10’, que se mueve desde la banda derecha hacia el interior”.

En cuanto a la propuesta de juego de Colombia, señaló: “Tenemos que competir de igual a igual con todos, buscar el arco rival, generar nuestras oportunidades y tratar de controlar el juego. Eso es lo que se ha hablado y lo que vamos a trabajar de cara al partido de mañana. En relación con el primer partido, Colombia va a mejorar mucho”.

Respecto a las sensaciones tras el debut mundialista, comentó: “Hay que tener más confianza, aplicarnos más y disfrutar el juego. El plan de partido se cumplió en varios momentos y los jugadores lo interpretaron bien. El ambiente y el acompañamiento de la gente fueron determinantes. Ahora ya pasó ese primer reto, viene el segundo partido, y yo digo que aquí no hay favoritos: Colombia va a salir a buscar el resultado e imponer condiciones”.

Finalmente, sobre posibles cambios en la alineación frente a Noruega, Torres expresó: “Hay que asimilar dónde estamos, porque no todos los días se juega un Mundial. Tenemos jugadores disponibles que sueñan con competir. Ya veremos si hacemos una o dos variantes, no creo que sean muchas. Colombia no hizo su mejor partido, pero sí mostró muchas cosas buenas”.



¿Cuándo juega Colombia contra Noruega?

Por la segunda fecha del grupo F, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Noruega en Talca. El partido está programado para el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol y DITU.