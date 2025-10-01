Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / César Torres: "La Selección Colombia Sub-20 se juega contra Noruega la clasificación a 'octavos'"

César Torres: "La Selección Colombia Sub-20 se juega contra Noruega la clasificación a 'octavos'"

Luego de la victoria sobre Arabia Saudita, la Selección Colombia Sub-20 buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación a la siguiente fase del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile.

Por: Javier García
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad