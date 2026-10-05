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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Escándalo en Perú, previo al partido contra la Selección Colombia; "eso no es verdad"

Escándalo en Perú, previo al partido contra la Selección Colombia; "eso no es verdad"

La Selección Colombia pondrá punto final a la fecha FIFA, que se disputa entre septiembre y octubre, enfrentando a los 'incas', que vivieron un insólito momento.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Perú enfrentará a la Selección Colombia, por la fecha FIFA de octubre y noviembre
Perú enfrentará a la Selección Colombia, por la fecha FIFA de octubre y noviembre
AFP

El seleccionador de Perú, Mano Menezes, negó que el defensa, Oliver Sonne, esté lesionado, tal como afirmó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y explicó que fue desconvocado para el amistoso que jugará la Bicolor este martes con la Selección Colombia en Miami porque ya existía un acuerdo previo para que regrese a su equipo, el Burnley de Inglaterra.

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Menezes declaró este lunes a medios peruanos que "no es verdad" y Sonne "no tiene nada" y que se había determinado que solo iba a jugar dos de los cuatro partidos amistosos que Perú disputa desde la semana pasada en estadios de norteamérica.

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"Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos, para intercalar entre una y la tercera, para que él tuviese una recuperación adecuada y no ocurriese el riesgo de cualquier lesión", explicó.

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El seleccionar remarcó que él tiene "por comportamiento conversar directamente con los jugadores" cuando los convoca y reiteró que como Sonne "como no va a jugar el último (partido) anticipamos su regreso de acuerdo con su club".

Sin embargo, previamente la FPF había informado, en un comunicado difundido en sus redes sociales, que Sonne "había sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante la Selección Colombia y retornará a Inglaterra".

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Sostuvo que la medida se tomó "tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial" con su equipo.

La Selección Colombia y Perú rivalizarán este martes en duelo de preparación en Miami, Estados Unidos.
La Selección Colombia y Perú rivalizarán este martes en duelo de preparación en Miami, Estados Unidos.
Fotos: Getty Imágenes

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"La FPF le desea a Oliver Sonne una pronta recuperación", concluyó el comunicado.

Perú cerrará este martes ante la Selección Colombia la gira de cuatro partidos programados por la FPF en territorio norteamericano, donde ha sufrido dos derrotas, ante Estados Unidos (4-1) y Canadá (2-0), y sellado un empate ante México (1-1).

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Desde que Menezes asumió la conducción de la Bicolor, en enero pasado, apenas ha obtenido un triunfo frente a Haití (1-2) y afronta una crisis de goles, así como serios problemas defensivos que en la última gira se acentuaron, con Sonne señalado por medios y comentaristas locales como uno los jugadores de menor rendimiento.

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