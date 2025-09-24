Jugaron en Selección Colombia un Mundial Sub-20; pero la muerte se atravesó en su camino

A días de que la Selección Colombia juvenil, dirigida por César Torres, haga su debut en el Mundial Sub-20 de Chile, llegan recuerdos de antiguos equipos de nuestro país que participaron en eventos de tal categoría y también de figuras que integraron las respectivas nóminas. Y en un apartado, aparecieron jugadores a los que la muerte se les atravesó en su camino, dejando tristezas en sus familias y en sus seguidores.

Acá repasamos caso a caso:

Felipe Pérez (Mundial de 1985): Recordado como 'Pipe' Pérez. Jugó en Atlético Nacional e hizo parte del plantel de los verdes de Antioquia que ganó el título de la Copa Libertadores en 1989. También defendió los colores de Envigado. Gracias a sus condiciones integró la Selección Colombia Sub-20 que jugó el Mundial de Unión Soviética de 1985, con Luis Alfonso Marroquín como DT. Fue asesinado en Medellín con solamente 29 años.

Roberto Alfonso Cañón (Mundial de 1987): Era hijo del legendario Alfonso 'el Maestrico' Cañón y falleció por un infarto en noviembre de 2019, en la ciudad de Bogotá, tenía 50 años. En Selección Colombia jugó el Mundial Sub-20 de Chile 1987, bajo la orientación del profesor Finot Castaño. Fue un volante de creación, de buena técnica y fuerte pegada, que pasó por clubes como Santa Fe, Bucaramanga, Cúcuta Deportivo y Medellín.

Alfonso Cañón Jr., primero de derecha a izquierda, con la camiseta número 7 de Colombia. Foto: @alfonsocanonjr.

Publicidad

Miguel Calero (Mundial de 1989): El vallecaucano fue conocido como el 'Show' por su forma y estilo de ser arquero. Falleció a causa de una trombosis cerebral el 4 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, país en el que es considerado leyenda del Pachuca. Estuvo en el Mundial de Arabia Saudita en 1989 y compartió puesto con Óscar Córdoba. El DT de ese seleccionado colombiano fue Juan José Peláez.

Omar Cañas (Mundial de 1989): Llamado 'el Toro' Cañas por su fortaleza en la zona ofensiva. También hizo parte del plantel de Colombia en el Mundial de 1989. Su carrera deportiva la desarrolló en Selección de Antioquia y en Atlético Nacional. Fue asesinado en 1993 en la ciudad de Medellín, en hechos que la prensa de la época indicó que tuvieron que ver con nexos con grupos narcotraficantes y de bandas.

Publicidad

Carlos Montoya (Mundial de 1993): Es recordado por su ser recio en la zona defensiva y vistió los colores de Colombia en el seleccionado colombiano Sub-20 del Mundial de Australia 1993, con Reinaldo Rueda. Su carrera deportiva se desarrolló principalmente en América de Cali. La prensa informó de su prematura muerte en 1999 y se llegó a asegurar que sufría de problemas de depresión.

Andrés Balanta (Mundial de 2019): Tenía 22 años, cuando se desvaneció en una práctica con Atlético Tucumán, de Argentina, y posterior a eso murió en noviembre de 2022. Participó con Colombia en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, siendo Arturo Reyes ele entrenador. En nuestro país se formó y debutó profesionalmente en el Deportivo Cali.