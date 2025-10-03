La Selección Colombia y las sorpresas de la convocatoria para enfrentar a México y Canadá

La principal noticia deportiva de este viernes en nuestro país tiene que ver con la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de fogueo contra México y Canadá, el próximo 11 y 14 de octubre, en los Estados Unidos. Néstor Lorenzo le dio la confianza a 25 jugadores, dentro de los cuales se presentan cuatro sorpresas: Kevin Serna, por ser su primer llamado y los regresos de Álvaro Montero, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Kevin Serna

El extremo del conjunto brasileño es uno de los talentos que apareció en el radar desde el 2024 cuando Fluminense lo fichó procedente de Alianza Lima, de Perú. Serna se ha sabido ganar un lugar en Brasileirao con largos recorridos por las bandas, asistencias y goles. El año pasado fue una de las piezas claves del 'tricolor' junto a Jhon Arias para salir de la zona de descenso que acechaba al club. Ocho goles y seis asistencias en 52 partidos llamaron la atención de Lorenzo, que aparentemente se animará a probar variantes en la zona ofensiva. El nacido en Popayán también jugó en el pasado en Asociación Deportiva Tarma y Los Chankas.

Kevin Serna marcó con Fluminense en el Brasileirao. AFP

Álvaro Montero

El arquero es uno de los principales regresos a la convocatorias, puesto que la última vez que fue incluido fue en marzo de este año para los duelos con Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. El guajiro se había ganado la confianza por lo que mostró durante su etapa en Millonarios, especialmente de la mano del DT Alberto Gamero. De hecho, sus buenas actuaciones lo llevaron a ser fichado en junio de 2025 por Vélez Sarsfield de Argentina, donde se ha tenido que conformar como segundo guardameta. Montero ha disputado ocho partidos en el combinado nacional, en los cuales apenas le anotaron un gol en 509 minutos de juego.

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia Foto: FCF

Rafael Santos Borré

El barranquillero tuvo un gran comienzo en la era de Néstor Lorenzo, puesto que tuvo mucha regularidad, era titular y su principal arma era la incesante presión a los defensores rivales. Sin embargo, poco a pocos su nivel se fue diluyendo y perdió fuerza antes jugadores como Jhon Córdoba, Jhon Durán y Luis Javier Suárez. En este 2025, con Internacional, Borré ha marcado siete goles y ha dado tres asistencias en 36 encuentros, acumulando 2.150 minutos en cancha. El delantero no era convocado desde marzo de este año y con la 'tricolor' registra dos asistencias y seis anotaciones en 40 partidos.

Rafael Santos Borré, jugador de la Selección Colombia Foto: AFP

Johan Carbonero

El de Santander de Quilichao es otra de las novedades importantes en este listado, ya que nunca ha jugado con la Selección Colombia. En marzo de este año recibió el llamado de Lorenzo para reemplazar a Luis Sinisterra, no obstante, no tuvo minutos y fue enviado a la tribuna. Carbonero tiene la experiencia de haber jugado el Mundial Sub-20 del 2019 con la combinado patrio. En la actualidad, es uno de los habituales titulares de Internacional, club en el cual ha marcado siete goles en 29 juegos.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil AFP