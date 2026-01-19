La Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial 2026; en México revelan detalles

La Selección Colombia desde ya palpita lo que será el Mundial 2026. El combinado nacional enfrentará a Portugal, Uzbekistán y un rival proveniente del repechaje en el torneo más importante de fútbol que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, la federación ya trabaja en lo que serán los sitios de concentración para preparar los juegos, y desde México se dieron luces acerca de este tema.

De acuerdo con información del diario 'Mediotiempo', los dirigentes de la 'sele' tendrían en mente un campo en la ciudad de Guadalajara, donde el equipo jugará el 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) contra RD del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. En concreto, sería la sede de Chivas, Verde Valle, el sitio donde se concentrarían los jugadores de nuestro país. "Uno de los centros de prácticas de Guadalajara será la sede de Chivas, Verde Valle, la cual vive modificaciones para cumplir con los requisitos solicitados para la mayor justa. De las siete selecciones que estarán en la ciudad para los cuatro partidos a disputarse, Colombia ha mostrado interés en entrenar en las instalaciones rojiblancas", fue lo que dijo en un artículo el medio.

Según lo dicho por el diario, la mencionada sede lleva algunos meses en remodelación, donde la cancha 2 se encuentra lista, pero la 1 todavía sigue bajo trabajos y se planea que esté a punto en el mes de marzo. De igual manera, en el complejo falta adecuarse la caseta de vigilancia y el área médica será sometida a una ampliación. Al cumplir con todos los requerimientos de la FIFA, las siete selecciones que jugarán en Guadalajara tendrán la libertad de elegir en qué campo concentrarse, teniendo en cuenta la cercanía que tenga con su hotel y con el estadio Akron, donde se llevarán a cabo los juegos, por lo que aún no se sabe a ciencia cierta si Colombia escogerá ese sitio aunque habría mostrado interés.

Selección Colombia AFP

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara?

En la ciudad del estado de Jalisco se disputarán cuatro encuentros. El primero será el 11 de junio entre República de Corea y República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte o República de Irlanda, luego el 18 de junio jugarán México y República de Corea, el 23 Colombia tendrá su segundo partido en la Copa del Mundo contra el rival del repechaje, y finalmente el 26 del mismo mes Uruguay enfrentará a España.

