RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Selección Colombia

La Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial 2026; en México revelan detalles

Previo al certamen orbital de este año, en territorio mexicano se conoció una información acerca de una sede en la que podría concentrarse la 'tricolor' para afrontar el torneo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de ene, 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Foto: AFP

