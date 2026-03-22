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Gol Caracol  / Más Deportes  / Así le fue al colombiano David Alonso en el Gran Premio de Brasil de Moto2

Así le fue al colombiano David Alonso en el Gran Premio de Brasil de Moto2

Este domingo, en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania, el colombiano David Alonso fue protagonista y tuvo una destacada actuación. Su compañero Daniel Holgado se llevó el triunfo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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David Alonso en el Gran Premio de Brasil.
David Alonso en el Gran Premio de Brasil.
Getty Images.

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