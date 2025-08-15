A Marino Hinestroza lo buscan desde Europa: sería compañero de otro jugador de Selección Colombia

Atlético Nacional no tuvo la mejor su mejor semana y todo por cuenta del empate sin goles contra Sao Paulo, en Medellín, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Por si no fuera poco, ahora rueda un rumor que tiene que ver con el mercado de fichajes. Desde Europa aseguran que una de sus figuras es seguido de cerca por un prestigioso club que fichó recientemente a otro jugador de la Selección Colombia.

Se trata de Marino Hinestroza, extremo que ha sabido brillar en el 'verdolaga' y que ha tenido varios pretendientes en el último tiempo.

La prensa del 'viejo continente' contó que el jugador están en mira de un campeón de Champions League. "En el programa de SIC Notícias , 'Mercado Aberto', con Marco Caneira y Luís Aguilar, se informa que el delantero colombiano Marino Hinestroza ha sido propuesto al Benfica", dijo de entrada.

El citado medio no solo se animó a revelar el nombre del equipo si no que hasta puso cifras concretos al posible negocio. "El Benfica está en el mercado buscando un extremo y, según Mercado Abierto, el deseado refuerzo podría llegar desde el continente sudamericano por una tarifa de ocho millones de euros", concluyó.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional X @nacionaloficial

Los números Marino Hinestroza

El extremo ha tenido un recorrido variado en su carrera profesional, pasando por clubes de Colombia, México, Estados Unidos y Brasil. En Atlético Nacional disputó 61 partidos, anotando 9 goles y brindando 12 asistencias, consolidándose como un jugador desequilibrante. Con el Pachuca de México jugó 46 encuentros, marcando 2 goles y dando 4 asistencias. En la MLS, defendiendo al Columbus Crew, registró 22 apariciones y 2 anotaciones. También tuvo un breve paso por América de Cali, con un partido jugado, y por el equipo U19 de Pachuca, donde en un juego logró un gol. Ha hecho parte de SE Palmeiras y su filial sub-20, aunque sin registros oficiales de minutos en estas etapas. En total, acumula 131 partidos, 14 goles y 16 asistencias.