La Selección Colombia y su última parada antes del Mundial; enfrenta a Jordania en duelo de fogueo

La Selección Colombia y Jordania cierran este domingo su preparación para el Mundial 2026, en un duelo de preparación que disputarán en la ciudad estadounidense de San Diego con la mirada puesta en el ajuste de detalles para su debut a mediados de mes.

Este será el segundo partido entre ambos equipos tras el disputado en 2014, en vísperas del Mundial de Brasil, en el que los colombianos se impusieron por 3-0 a los jordanos con goles de Fredy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, quien posiblemente pesque minutos en el encuentro de este domingo.

Los 'cafeteros' llegan al partido con un ambiente enrarecido por situaciones extradeportivas de la coyuntura electoral colombiana, y tienen en este encuentro la oportunidad de dejar atrás el ruido que ha marcado su preparación para el campeonato.

"Contra Jordania es el partido previo a la Copa del Mundo y tenemos que asumir que si queremos llegar lejos como queremos, tenemos que mejorar por más de que vayamos partido a partido. Ni una derrota, ni una victoria marca el futuro", expresó el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, en una conferencia de prensa.



Luis Díaz y Luis Javier Suárez, figuras de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Se prevé que a diferencia del partido en el que Colombia le ganó 3-1 a Costa Rica en Bogotá, el lunes pasado, este domingo sí aparezcan en cancha todos los jugadores que posiblemente serán titulares en el debut mundialista frente Uzbekistán el próximo 17 de junio por la primera jornada del Grupo K, en el que también están Portugal y República Democrática del Congo.

Es posible que los aficionados puedan ver juntos a jugadores como el central Dávinson Sánchez, el lateral Daniel Muñoz, el centrocampista Jefferson Lerma, el creativo James Rodríguez, el delantero Luis Javier Suárez y el extremo Luis Díaz, la gran estrella del equipo.

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El presente de Jordania

Al frente está Jordania, que jugará su primer Mundial en el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria.

Los árabes, dirigidos por el marroquí Jamal Sellami, acumulan cuatro partidos sin ganar, de los cuales perdieron dos (4-1 con Suiza y 2-3 con Marruecos en la final de la Copa Árabe de la FIFA) y empataron dos (2-2 con Costa Rica y 2-2 con Nigeria).

Ante los sudamericanos, Jordania buscará cerrar de la mejor forma su preparación y mostrar que en la Copa del Mundo pueden dar la sorpresa en un grupo en el que sus tres rivales son superiores.

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Sin embargo, Sellami deberá lidiar con una baja sensible, la del delantero Ibrahim Sabra, del Lokomotiv Zagreb de Croacia, que sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Tampoco contará con el atacante Yazan al-Naimat, quien sufrió en diciembre pasado, durante la Copa Árabe, una rotura de ligamentos cruzados.

JordaniaIbrahim Sabra se perderá el Mundial con Jordania tras lesionarse de gravedad. Foto: AFP

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Para este partido se espera que sean inicialistas jugadores destacados como el extremo Mousa Al-Tamari, de buena temporada en el Rennes (Francia); Ali Olwan, goleador del Selangor (Malasia), y el central Yazan Al-Arab, del Seúl FC.

- Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Jordania: Yazeed Abulaila; Elsan Haddad, Saed Al Rosan, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abu Taha; Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Mousa Al-Tamari y Ali Olwan.

Seleccionador: Jamal Sellami.

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Estadio: Snapdragon Stadium, de la ciudad estadounidense de San Diego.

Hora: 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com