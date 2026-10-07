La Selección Colombia y una noche de protagonismo de la nueva sangre; Juan Manuel Rengifo se lució

Con el primer gol del lateral Samuel Velásquez en la selección y un tanto del debutante Daniel Arcila, la Selección Colombia venció este martes 2-0 a Perú en Miami, donde dejó varios pincelazos de un promisorio recambio generacional.

En el último amistoso de ambas selecciones tras el Mundial de Norteamérica, colombianos y peruanos se citaron en el Nu Stadium del Inter Miami para cerrar la ventana FIFA de septiembre y octubre, aunque con resultados radicalmente opuestos para los directores técnicos.

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La Tricolor, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, aprovechó el duelo para seguir probando variantes en un equipo que luego del Mundial 2026 sufrió las renuncias del capitán James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero, dos de sus estrellas más decisivas.

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Y contra Perú sí que le sonó la flauta. Tras un primer tiempo aburrido y lleno de especulación en ambos bandos, Lorenzo puso carne fresca en cancha y los cafeteros espabilaron.



El primer gol llegó a los 56', cuando Velásquez (Atlético Nacional COL) conectó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero peruano Pedro Gallese, el primer tanto del lateral de 23 años en apenas tres partidos con la Tricolor.

Para coronar el dominio colombiano en el segundo tiempo, el debutante Arcila (León, MEX), de 24 años, marcó el segundo y definitivo en el 90+1, redondeando una noche de protagonismo para varias de las jóvenes apuestas de Lorenzo.

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"Hay material"

Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, los cafeteros espabilaron entre otras cosas al ingreso en la segunda parte del enganche Juan Manuel Rengifo.

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El volante ofensivo de 21 años debutó y le bastaron 45 minutos para adueñarse del mediocampo, en asocio con Gustavo Puerta y Jhon Solís, parte de la nueva sangre de los cafeteros.

Juan Manuel Rengifo, en el partido entre Selección Colombia y Perú, en partido preparatorio Getty Images

"Hay futuro, se puede construir", dijo el entrenador tras el encuentro.

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"La parte táctica es lo que más fácil se puede mejorar (...) me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más", agregó.

Con la victoria, Colombia muestra una mejor cara luego de dos amistosos con poco brillo en los que empató 1-1 con México y cayó 1-0 frente a Paraguay en esta gira por Estados Unidos, los primeros compromisos desde su eliminación en octavos de final del Mundial, donde cayó por penales frente a Suiza.

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Nombres como Yáser Asprilla (Girona FC, ESP), Camilo Durán (Celtic, SCO) o Matías Orozco (Brighton, ENG) también aparecen entre los llamados a asumir un papel más relevante en los próximos años, mientras otros con más recorrido, como Jhon Arias, el nuevo número 10, empiezan a ocupar posiciones de liderazgo dentro del grupo.

"El que entre (en la selección) tiene que estar a la altura, y creo que hay material", dijo Lorenzo.