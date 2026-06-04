Richard Ríos, en la mira de un histórico europeo; lo quieren para la próxima temporada

Hace un par de horas, se conoció reveladora información de cara a lo que será la próxima ventana de transferencias; una vez culmine la Copa del Mundo. Y es que, al parecer, a uno de los jugadores de la Selección Colombia, ya le tiene la mira puesta.

Se trata de Richard Ríos, quien actualmente juega en el Benfica de Portugal. No obstante, su primera temporada en el 'viejo continente' ha sido lo suficientemente importante, para empezar a ser considerado por varios clubes de renombre en el fútbol europeo.

Uno de ellos, es el Nápoli, que tendría en mente empezar negociaciones con las 'águilas', para empezar a conocer las condiciones por el 'cafetero', quien actualmente se encuentro concentrado con el combinado 'tricolor', pensando en lo que será su participación en el certamen mundialista, próximo a iniciar.

Richard Ríos brindó una asistencia en la victoria 4-1 de Benfica sobre Moreirense, por la Primeira Liga AFP

Según lo informó el medio italiano, 'Corriere dello Sport'; los napolitanos tendrían en carpeta el nombre de Richard Ríos, para reforzar el centro del campo en la siguiente temporada. No obstante, se presentan varias situaciones importantes, a considerar por la dirigencia de 'los azules'.



¿Cuánto podría costar el fichaje de Richard Ríos?

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Según informan los medios internacionales, la cláusula de rescisión del colombiano rondaría los cien millones de euros; una cifra alta que evidentemente será de análisis para el cuadro italiano, pensando en si hacer o no la inversión por el colombiano.

Entre otras cosas, es importante puntualizar que todavía no hay acercamientos por el colombiano y se esperará a su actuación en el certamen mundialista, para determinar si es o no el hombre que Nápoli necesita en el centro del campo para la próxima temporada.

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No obstante, su nombre, que ya aparece en carpeta, es motivo de seguimiento y demás en las directivas del conjunto napolitano, que podría significar la segunda experiencia europea para el 'cafetero', en caso de asegurar su llegada al cuadro azul.

¿Cómo le fue a Richard Ríos en su primera temporada con Benfica?

El futbolista colombiano, que llegó en el mercado de verano de 2025 al cuadro portugués, completó una destacada primera temporada con las 'águilas', consolidándose como una pieza importante en el mediocampo del conjunto portugués.

Richard Ríos, futbolista colombiano del Benfica - Foto: Benfica Oficial

Según las estadísticas de 'Transfermarkt', Ríos disputó 45 partidos oficiales entre todas las competiciones, acumulando 3.637 minutos de juego. Además, aportó 8 goles y 6 asistencias, cifras que reflejan su creciente influencia tanto en la construcción ofensiva como en la llegada al área rival.A lo largo de la temporada, el 'cafetero' jugó en la Liga de Portugal, la Liga de Campeones, la Copa de Portugal, la Allianz Cup y la Supertaça.

