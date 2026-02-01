Síguenos en:
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y un golazo de taco para ver una y otra vez, en Sporting Lisboa vs. Nacional

Luis Javier Suárez y un golazo de taco para ver una y otra vez, en Sporting Lisboa vs. Nacional

El delantero samario marcó un verdadero golazo en el triunfo 2-1 del Sporting Lisboa sobre Clube Desportivo Nacional, este domingo, en la Liga de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Luis Javier Suárez, delantero samario del Sporting Lisboa.
