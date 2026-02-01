Luis Javier Suárez y un golazo de taco para ver una y otra vez, en Sporting Lisboa vs. Nacional

Sporting Lisboa enfrentó al Clube Desportivo Nacional, este domingo, en una nueva jornada de la Liga de Portugal. Y, como es habitual, en la formación titular de los 'leones' estuvo Luis Javier Suárez.

Precisamente, el delantero colombiano fue el encargado de darle los tres puntos a su club en la última jugada del partido. El cronómetro marcaba la adición de la parte complementaria cuando el Sporting cortó la salida de su rival y empezó a tejer la acción por el costado izquierdo. Luego hubo un centro rastrero al área, y allí apareció Suárez Charris, quien de taco envió la pelota al fondo de la red.

El 2-1 final se subió en el marcador, al 90+6, y estalló la euforia en las gradas del José Alvalade. Luis Javier sigue acumulando tantos con los 'verdiblancos' esta temporada.



Vea acá el golazo de taco de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. Clube Desportivo Nacional:

GOLAZOOOOOOOOOOOOOO FROM LUIS JAVIER SUAREZ. IN THE LAST MINUTE OF STOPPAGE TIME, HE GAVE SPORTING THE 2-1 HOME WIN OVER NACIONAL WITH THIS INSANE FINISH WITH THE FLICK. IT'S HIS 18TH LEAGUE GOAL OF THE SEASON, HE IS UNREAL! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/CW6CrjAoUc — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) February 1, 2026