Figuras de Selección Colombia para ver en el Mundial Sub-20; hay hasta de Premier League

La Selección Colombia Sub-20 llega al Mundial de Chile 2025 con un plantel en el que se destacan varios hombres que actúan en el futbol internacional y que ya han dado muestras de su calidad.

Es por ello que se hace pertinente ponerles el ojo en el certamen, ya que seguramente este escenario les servirá de trampolín para su carrera.

Además, tienen amplias opciones de brillar si se tiene en cuenta que en la fase de grupos los ‘cafeteros’ son amplios favoritos frente a sus demás rivales del cuadrangular F: Arabia Saudita (septiembre 29), Noruega (octubre 2) y Nigeria (octubre 5).

En ese sentido, el elenco tricolor se presenta como un conjunto afianzado, como se pudo ver en el Sudamericano de Venezuela, a principios de 2025, y con talentos que pese a su juventud, cuentan con el fogueo suficiente para compromisos de esta envergadura.



Figuras de la Selección Colombia Sub-20 para ver en el Mundial 2025

Estas son 5 cartas ‘cafeteras’ que se pueden destacar en el campeonato que se llevará cabo entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre:

Publicidad

● Alexéi Rojas (Arsenal, ING)

Arquero nacido en Inglaterra, pero de padre colombiano. Pertenece al primer equipo del Arsenal y ha tenido amplia experiencia en Selecciones Colombia juveniles. Cuando se le requirió en Sudamericano de 2025 dio muestras de seguridad y calidad.

● Yéimar Mosquera (Aston Villa, ING)

Se trata de un defensa central que viene haciendo carrera en el conjunto ‘villano’ de Inglaterra, donde se desempeña en las categorías juveniles, pues es visto como un jugador de proyección. Pasó por Orsomarso de Colombia y Real Unión de España.

● Jordan Barrera (Botafogo, BRA)

Volante de 19 años de edad que se destacó en Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira. Gacias a su desempeño en el terreno de juego fue transferido al Botafogo de Brasil, al que llegó en julio de 2025 tras una operación de 5 millones de dólares.

● Néiser Villarreal (Millonarios)

Fue el goleador del Sudamericano de Venezuela 2025 con 8 anotaciones, momento a partir del cual su nombre empezó a sonar para grandes ligas del mundo. Pertenece a Millonarios, pero su salto al exterior es inminente. El Mundial es su oportunidad para valorizarse aún más.

● Emilio Aristizábal (Fortaleza)

Delantero hijo del legendario Víctor Higo Aristizábal, es uno de los referentes del ataque de Fortaleza en la primera división colombiana, en la que ya ha tenido varios gritos de gol. El peso de su apellido le da una responsabilidad extra.