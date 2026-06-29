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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez; en el equipo ideal por la fase de grupos en el Mundial

Luis Díaz, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez; en el equipo ideal por la fase de grupos en el Mundial

Los tres futbolistas colombianos están dando de qué hablar en este inicio del certamen orbital, tras integrar selecto listado de futbolistas sudamericanos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Luis Díaz y Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia.
Luis Díaz y Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

Hace un par de minutos, la Conmebol sacó un selecto listado de once futbolistas, destacando a los sudamericanos que mejor rendimiento tuvieron en la fase de grupos del Mundial 2026; fase, en la que solo se ausentará Uruguay como representante de nuestro continente.

Y evidentemente, como uno de los equipos con mejor juego y números; por parte de la Selección Colombia hubo más de un destacado, debido a las lúcidas presentaciones frente a República Democrática del Congo, Uzbekistán y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Los tres futbolistas en mención hacen referencia a Luis Díaz, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez; pilares fundamentales tanto en ataque como en defensa para el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo en este inicio de torneo, en el que la ‘tricolor’ clasificó como primera y dejando muy buenas sensaciones de cara a lo que serán las fases finales de, torneo.

Respecto al guajiro; su influencia con la Selección Colombia no se hizo esperar y, en el debut, anotó un gol y puso una asistencia que selló el inicio con pie derecho del combinado de nuestro país, en el torneo mundialista.

Por su parte, Daniel Muñoz se ha convertido en esa clave de gol para el argentino; sellando dos tantos en tres encuentros disputados, sin contar la otra anotación anulada en el compromiso frente a República Democrática del Congo.

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Sin embargo, lo de Dávinson Sánchez también es de rescatar y admirar, pues, a pesar de que no se lleva los reflectores como los demás debido a su posición en el terreno de juego; defensivamente se ha visto muy sólido, siendo el ‘dolor de cabeza’ para Portugal, borrando por completo a los ‘pesos pesados’ en el ataque de los europeos.

Incluso, hasta anotó el gol de la victoria para la Selección Colombia; sin embargo, por un milimétrico fuera de lugar, al final no pudo convertirse en el héroe de la noche. No obstante, su actuación en el encuentro fue muy bien calificada, consolidándose como una de las grandes figuras de este cuadro ‘tricolor’

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