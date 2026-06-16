Luis Javier Suárez no le 'baja la caña' a Uzbekistán; "aquí no hay favoritismo, esto es el Mundial"

A horas del debut en el Mundial 2026; la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación presente en ciudad de México, previo al encuentro contra Uzbekistán, por el grupo K.

Y uno de los hombres que salió a hablar fue Luis Javier Suárez, quien habló de táctica, el rival y más: “Más allá de pensar individualmente, tenemos es que hacerlo desde lo grupal. Creo que los 26 jugadores, más el cuerpo técnico, tenemos una responsabilidad muy grande de estar unidos y unir a todo un país. Son momentos muy importantes para Colombia y nosotros podemos ser extremadamente importantes para la felicidad de todos y darles alegrías”.

“Contra Uzbekistán hay que tener mucha paciencia, creo que al final el que juegue de delantero o en ataque, es tener mucha paciencia, es tener la capacidad de encontrar los espacios; sabemos que Uzbekistán viene con un trabajo de cinco hombres atrás, así que hay que tener mucha paciencia, estamos capacitados para enfrentarnos a este tipo de rivales y esperemos que este miércoles salga el plan del profe”, agregó el atacante ante los medios de comunicación.

¿Hay un plan b, en caso de que el planteamiento inicial no funcione?



“Para todos dentro del campo tenemos, no solo dos, sino varios ojos desde afuera que nos pueden dar indicaciones, obviamente para hacer las cosas de diferente manera, si a lo mejor nuestro plan no sale como pensábamos. Sí es verdad que nosotros también tenemos que tener ese margen de no ir siempre ceñido al plan; hay gente con tanta calidad, como Luis Díaz o James que te pueden resolver el parido en cualquier momento. No solo estamos al plan del partido, sino que también a la calidad de los jugadores que tenemos”.

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¿Qué análisis hacen de Uzbekistán?

“Yo creo que hemos visto todo lo que viene haciendo Uzbekistán y no solamente porque sea nuestro rival, sino que también, porque desde el momento en que vimos los equipos que nos tocaba enfrentar, ahí analizamos que Uzbekistán tiene defensas fuertes. Uno de ellos está en la mejor liga del mundo, entonces estamos capacitados para cualquier tiempo de defensa”.

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¿La Selección Colombia es favorita contra Uzbekistán?

“Para este primer partido se muestra que no hay favoritismo en ningún sitio, que porque a lo mejor te llames x nombre y te crees superior a un país, nos damos cuenta que hoy en día no funciona de esa manera. Estamos en una Copa del Mundo y tenemos una responsabilidad gigante de competir contra cualquier rival y, a partir de ahí, la calidad de nuestros jugadores pueden hacer la diferencia”.