Néstor Lorenzo, la voz de la experiencia en Selección Colombia; "nos clasificó a un nuevo Mundial"

Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia tendrá su primera prueba en el Mundial 2026, enfrentando a Uzbekistán por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo K, en el Mundial 2026.

Y evidentemente, en la previa del encuentro, uno de los nombres a los que más se referencia es Néstor Lorenzo, debido a todo su trabajo y protagonismo que ha tenido durante los últimos años. Para ser más específicos, desde que agarró la ‘batuta’ del equipo ‘tricolor’, con el objetivo de volver a llevar a nuestro país a un nuevo certamen mundialista.

Y ahora que está próximo a debutar en el Mundial que se está realizando en México, Estados Unidos y Canadá; en ‘Gol Caracol’ hablamos con uno de los hombres que bien conoce al estratega argentino, porque además de tenerlo al mando en Colombia, también convivió con él en Brasil 2014.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previa al Mundial 2026 Colprensa

El hombre en mención es Carlos Carbonero, quien fue mundialista de aquel torneo y, cuando Lorenzo era asistente de José Néstor Pékerman; conoció al ahora entrenador de la ‘tricolor’.



“Néstor Lorenzo tiene mucha experiencia en cuanto a selecciones y en cuánto al conocer al jugador colombiano; creo que en estos años lo ha demostrado, porque también tuvimos un invicto importante. Lorenzo clasificó a Colombia nuevamente al Mundial y le ha aportado mucha experiencia al equipo”, indicó de entrada, el ahora futbolista retirado, quien tuvo lúcido paso por River Plate.

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Pero eso no fue todo, pues Carbonero también se refirió a la convocatoria del argentino, que mucho fue cuestionada por varios periodistas: “Néstor ha tenido continuidad con la mayoría de sus jugadores y conoce muy bien a los que llamó; evidentemente, se quedaron unos por fuera, pero hay que apoyar mucho a los que están ahora y Dios mediante, con la motivación de los que ya han jugado Mundial y también los que hasta ahora van a debutar; sería bonito que llegaran lo más lejos posible”.

“En esta Selección Colombia hay vario tipo de jugadores, sin comparar, y creo que cada uno tiene su habilidad, su forma de aportarle desde lo futbolístico, la habilidad y carácter al equipo, por eso están donde están. Creo que cada uno tiene su aporte para que al final del día sean ellos siendo tenidos en cuenta por Lorenzo, después de tantos jugadores que pudieron tener ese mérito de estar en la Copa del Mundo y los que están ahora tienen que vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo”, concluyó Carlos Carbonero, referente al grupo que Néstor ha conformado hasta ahora.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dando indicaciones a Luis Díaz AFP