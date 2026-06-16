Dayro Moreno y la "tristeza" por no estar en el Mundial con la Selección Colombia

La Selección Colombia debutará este miércoles en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, en la Ciudad de México. En su séptima participación en una Copa del Mundo, la 'tricolor' espera revertir el complicado inicio que han tenido los equipos sudamericanos en el certamen.

En el estadio Azteca se pondrán a prueba los trabajos realizados durante los cuatro años del proceso liderado por el entrenador Néstor Lorenzo. Uno de los futbolistas que hizo parte de ese ciclo fue Dayro Moreno.

El tolimense fue convocado para la más reciente doble fecha de las Eliminatorias, frente a Bolivia y Venezuela. Contra el combinado del altiplano, incluso, ingresó en los minutos finales del compromiso y recibió una gran ovación por parte de los aficionados presentes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

En Gol Caracol tuvimos la oportunidad de conversar con la figura de Once Caldas, quien ostenta el récord como el futbolista colombiano con más goles en la historia. Moreno Galindo reconoció que siente "un poco de tristeza" por no integrar la lista definitiva de 26 convocados. Sin embargo, aseguró que apoyará a la Selección Colombia durante esta Copa del Mundo.



"La expectativa es grandísima. Todo el país está unido. Vamos a hacerle mucha fuerza a los 26 muchachos que están en México y Estados Unidos, porque la ilusión que tiene todo el país es muy grande", fueron las primeras palabras del delantero nacido en Chicoral.

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¿Para usted qué significó hacer parte del grupo?

"Mucha alegría. Gracias al pueblo colombiano, porque sin ellos no creo que hubiera podido ser convocado. Estos dos partidos marcaron mi vida. Gracias a Dios dejé mi granito de arena en los muchachos. También tuve la oportunidad de compartir con ellos, que son grandes personas y seres humanos. Desde acá vamos a hacerles mucha fuerza".

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Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Qué nos puede contar del grupo?

"Aparte de que son grandes talentos en la cancha, afuera también. Son muchachos que en cada partido van a salir con el corazón, a representarnos y a dar lo mejor por el país. Sin palabras para James, para Lucho y para todos los muchachos".

¿Le da guayabo no estar en el Mundial?

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"No, no sé si guayabo. Pero sí un poco de tristeza, porque tenía la ilusión. Como siempre digo, cuando Dayro Moreno cuelgue los guayos, ahí dejaré de pensar en la Selección. Estoy un poco triste, pero también hay alegría porque estamos en el Mundial y estamos motivados para que estos muchachos den todo por nosotros".