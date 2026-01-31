Convocadas de Selección Colombia femenina Sub-20 al Sudamericano; Luisa Agudelo, a la cabeza

Se viene un nuevo Sudamericano y la Selección Colombia femenina Sub-20 está lista para el reto. Este 2026, el torneo de la Conmebol se llevará a cabo en tierras paraguayas, a partir del 4 de febrero e irá hasta el 28 del mismo mes.

Para tener una buena participación en el certamen, Carlos Paniagua, director técnico de la escuadra femenina Sub-20, escogió a lo mejor de la nómina disponible. Entre las seleccionadas destacan la arquera Luisa Agudelo, recientemente fichada por el San Diego Waves de la National Women's Soccer League, de Estados Unidos, Maithe López, Juana Ortegón, Isabella Díaz, Mariana Silva e Isabel Weiner, por mencionar algunas. En total fueron citadas 21 jugadoras.

La Selección Colombia Femenina se podrá ver en varias señales de TV. Foto: FCF.

Hay que indicar que el combinado de nuestro país integra el Grupo A del Sudamericano femenino Sub-20 junto a la anfitriona Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile. Su debut está previsto para el 6 de febrero ante las 'australes' y dicho partido se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu. En la primera jornada tendrán descanso.



De otro lado, este certamen repartirá cuatro cupos al Mundial de la categoría que se efectuará en septiembre en Polonia.



Lista de convocadas de la Selección Colombia femenina Sub-20 para el Sudamericano:

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

María Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

María Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: AFP

Publicidad

Acá los partidos y horarios de la 'tricolor' en el Sudamericano femenino 2026, en la fase inicial:

Colombia vs. Chile

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)

TV: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Colombia vs. Venezuela

Fecha: Domingo 8 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa).

TV: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Publicidad

Colombia vs. Uruguay

Fecha: martes 10 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)

TV: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Colombia vs. Paraguay

Fecha: Jueves 12 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)

TV: Gol Caracol y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com