Convocadas de Selección Colombia femenina Sub-20 al Sudamericano; Luisa Agudelo, a la cabeza

Se viene un nuevo Sudamericano y la Selección Colombia femenina Sub-20 está lista para el reto. Este 2026, el torneo de la Conmebol se llevará a cabo en tierras paraguayas, a partir del 4 de febrero e irá hasta el 28 del mismo mes.
Para tener una buena participación en el certamen, Carlos Paniagua, director técnico de la escuadra femenina Sub-20, escogió a lo mejor de la nómina disponible. Entre las seleccionadas destacan la arquera Luisa Agudelo, recientemente fichada por el San Diego Waves de la National Women's Soccer League, de Estados Unidos, Maithe López, Juana Ortegón, Isabella Díaz, Mariana Silva e Isabel Weiner, por mencionar algunas. En total fueron citadas 21 jugadoras.
Hay que indicar que el combinado de nuestro país integra el Grupo A del Sudamericano femenino Sub-20 junto a la anfitriona Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile. Su debut está previsto para el 6 de febrero ante las 'australes' y dicho partido se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu. En la primera jornada tendrán descanso.
De otro lado, este certamen repartirá cuatro cupos al Mundial de la categoría que se efectuará en septiembre en Polonia.
Colombia vs. Chile
Fecha: Viernes 6 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)
Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)
TV: Gol Caracol y Ditu
ONLINE: www.golcaracol.com
Colombia vs. Venezuela
Fecha: Domingo 8 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)
Estadio Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa).
TV: Gol Caracol y Ditu
ONLINE: www.golcaracol.com
Colombia vs. Uruguay
Fecha: martes 10 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)
Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)
TV: Gol Caracol y Ditu
ONLINE: www.golcaracol.com
Colombia vs. Paraguay
Fecha: Jueves 12 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)
Estadio Emiliano Ghezzi (Asunción)
TV: Gol Caracol y Ditu
ONLINE: www.golcaracol.com