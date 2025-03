Mensaje de DT colombiano a Néstor Lorenzo para hacer explotar a James Rodríguez

El reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas están a la vuelta de la esquina, y todas las miradas están puestas en la Selección Colombia , que tendrá una prueba de fuego en condición de visitante contra Brasil, el próximo jueves 20 de marzo, en el Mané Garrincha de Brasilia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de sumar dos derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones contra Uruguay y Ecuador, resultados, que obligan a la 'tricolor' arañar puntos contra la pentacampeona del mundo, que también llega necesitada tras sumar dos unidades de seis posibles.

Lucas González elogió a Lorenzo por su labor con James Rodríguez

Lucas González, director técnico de Central Córdoba, junto a Alexis Henríquez. Joaquín Camiletti/Getty Images

Durante una entrevista en el programa 'Cambio de Frente' de 'Telemedellín', el estratega bogotano, de 43 años, se refirió a varios temas, uno de ellos, la Selección Colombia y el rol que James Rodríguez cumple en ella.

Desde que asumió la dirección técnica del combinado 'cafetero' a mediados de 2022, Néstor Lorenzo le fue dando un papel protagónico a James Rodríguez, que pese a no contar con minutos en sus respectivos equipos, en la selección cumple un rol esencial en el esquema del argentino, un factor que González no pasó por alto.

"A mí me encanta encontrar variables y alternativas para intentar crear más ocasiones de gol (...) en mis equipos, parto de una organización básica para que los jugadores entiendan. A partir de ahí, buscar toda la flexibilidad que me puedan dar los jugadores", fueron algunas de las declaraciones de Lucas González.

Y añadió: "Yo no lo he hablado con el profesor Néstor Lorenzo, pero sí siento que él en su forma de organizar los equipos y plantear los partidos para que tuviera un punto de partida similar a ese que tengo yo como entrenador. Sus equipos no se rinden a ese molde tradicional al que gente está acostumbrado a ver. A mí me encanta ver a James en ese rol, porque lo que parece ser es que Néstor Lorenzo encontró la forma de sacarle el máximo rendimiento no a James, sino máximo rendimiento al equipo y dentro de eso darle ese carisma y ese protagonismo a James que sin duda es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano".

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en la Copa América 2024 AFP

Así mismo, Lucas González remarcó, que no es viable poner a correr de un lado a otro a un jugador de las características de James Rodríguez, ya que le restaría posibilidades de aportar al equipo cuando tenga el dominio de balón por la habilidad del jugador del León de México de poner mano a mano a sus compañeros con situaciones de gol.