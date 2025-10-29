"Mi sueño es volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia; trabajo fuerte para eso"

La Selección Colombia regresará a un Mundial. Después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022, aseguró su cupo para Estados Unidos, México y Canadá 2026, gracias a que fue tercera en las Eliminatorias Sudamericanas. Razón por la que la ilusión de todos es conformar la nómina definitiva para dicha cita orbital, donde solo pocos tendrán la oportunidad.

Uno de los que sueña en grande es Roger Martínez, quien ha hecho parte de la 'tricolor' en 28 ocasiones, entre Copas América, partidos preparatorios y Eliminatorias. De hecho, la última vez que hizo parte de una convocatoria fue para el juego frente a Bolivia, en octubre de 2024. Allí, el delantero fue titular, pero se lesionó a los 20 minutos y salió entre lágrimas.

Su presente en Al-Taawoun, de Arabia Saudita, es positivo y, por eso, espera que el entrenador, Néstor Lorenzo, lo tenga en cuenta. "La ilusión es volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Trabajo, día a día, para eso. Arranqué bien la temporada y espero seguir así o mejor. Después que, con el favor de Dios, se abra la puerta", dijo en charla con 'TNT Sports'.

Pero no fue de lo único que habló, ya que, teniendo en cuenta su paso por Racing, le preguntaron por la semifinal de Copa Libertadores. La 'academia' enfrenta a Flamengo, en una serie que va 0-1 a favor del conjunto brasileño, pero que se define en el estadio Presidente Perón, más conocido como 'el Cilindro'. En sus declaraciones, se refirió al técnico, Gustavo Costas.

Roger Martínez, delantero de la Selección Colombia, se lesionó en el partido contra Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

"Les va a meter una motivación impresionante. Es un plus tener a Gustavo Costas como entrenador, más en estas instancias, porque te motiva. Además, el hecho de ser hincha, te da una pasión y te transmite las ganas. Por eso, cuando uno entra a la cancha, lo dejas todo y tengo fe y certeza de que clasificarán a la final", dijo el colombiano, de 31 años de edad.

Por último, Roger Martínez recordó su gol en la final de la Copa Sudamericana 2024, que le permitió coronarse campeón con el equipo argentino, tras vencer 3-1 a Cruzeiro. "Hasta el día de hoy y por muchos más, estaré muy feliz por haber marcado ese gol. Agradezco a Dios por haber vivido ese momento. Creo que lo merecía porque pasé por muchas cosas, en especial días previos. Feliz de haber marcado y aportado mi granito de arena en ese partido para el título de Racing", sentenció.