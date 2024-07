Mundialista con la Selección Colombia encantado con Richard Ríos: disfrutar y no criticar

Llegó el día, la Selección Colombia irá a la disputa por el cupo a la final de la Copa América 2024 y al frente tendrá un rival de peso como lo es Uruguay. Por eso, en Gol Caracol hablamos con un mundialista e histórico de la ‘tricolor’ como Harold Lozano, quien dio su análisis de lo que piensa que será este compromiso.

Eso sí, el vallecaucano enfatizó en “disfrutar” del equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, pero sobre todo de jugadores de buen pie y que emocionan como en el caso de Richard Ríos y el gran referente, James Rodríguez.

Además, Harold Lozano conoce de cerca a Marcelo Bielsa, ya que el estratega argentino lo dirigió cuando él fue jugador del América de México y contó cómo es la forma de trabajo y en lo que más enfatiza el experimentado timonel.

¿Cómo ve los jugadores en su puesto actualmente?

“Uno se emociona porque uno jugó ahí, y lo único que digo yo es que hay que disfrutarlos. Estos jugadores hay que disfrutarlos, jugadores de buen pie, aparte de lo que nos gustaba a nosotros, jugar bien al balón. Estos jugadores tienen eso que nosotros en su momento también queríamos expresarlo como tal, y sin lugar a dudas hay que disfrutarlos. Yo disfruto mucho de esta selección, de este mediocampo. Estos jugadores de buen pie, y ojalá que sigan en ese mismo tono”.

¿Qué decir de Richard Ríos?

“Me gusta porque es un jugador que es vistoso. A los que nos gusta el fútbol nos encanta que le dé un buen manejo, un buen trato al balón, lo del fútbol sala todo lo lleva ahorita al fútbol once como tal, y con frutos, y con provecho porque muchas veces hacen esto pero no produce nada, pero lo que hace este muchacho produce, llega al área, hace gol, entonces es un jugador completo. Vuelvo y te repito, yo creo que a los jugadores de la Selección Colombia ahora hay que disfrutarlos y también a nuestro James, que está en un momento espléndido. Me gusta esa madurez de James Rodríguez y eso hace que la Selección gire en torno a él y se está aprovechando eso. Eso gracias también al técnico”.

Richard Rios con la Selección Colombia. CHRIS CODUTO/AFP

¿Con qué más adjetivos calificar a James Rodríguez?

“Yo creo que nosotros no vamos a dudar de la calidad que tiene James, quien estando bien, que la Selección lo respeten, va a ser un jugador que va a dar de qué hablar en cualquier parte. Lo está ahorita ratificando en esta Copa América. tiene esas ganas, tiene ese deseo de sacar a Colombia adelante. Y James siempre con la Selección ha sido esa persona. En los clubes también que estuvo al principio fue un jugador grandioso. Pero ahorita James se le dio una madurez y eso es importante para la Selección”.

¿De qué hay que cuidarse de Uruguay?

“Sabemos del estratega que tiene, lo conozco como técnico porque me dirigió en el América de México, sé cómo trabaja él, y es un técnico que le gusta la intensidad ante todo, y los jugadores uruguayos tienen eso. Siempre nos hemos dado cuenta de la garra charrúa y ha llegado el técnico ideal, porque a él le gusta todo, intensidad real, va a apretar en todos los costados, y hay que tener en cuenta y respetar eso que tiene. Yo pienso que Colombia tiene las armas para contrarrestar lo que quieren ellos, pero es un rival de peso, un rival que viene haciendo las cosas bien también”.

Usted que conoce a Marcelo Bielsa, ¿en qué se enfoca como DT?

“No, yo pienso que lo que hace es que se basa en la intensidad del juego. Ellos siempre quieren, como cualquier rival, aprieta arriba, presión todo el tiempo. Yo creo que el juego de ellos se basan en eso, en la parte física, y es un colectivo, porque siempre piensan en la parte colectiva, y si todos los jugadores le copian su idea, yo creo que esa selección da para mucho de qué hablar. Pero bueno, sabemos que Colombia también se ha ganado un respeto, y yo sé que ellos están viendo para contrarrestar lo que tiene Colombia. Por eso va a ser un partido interesante. Va a ser un partido interesante para uno sentarse y disfrutar de él”.

Harold Lozano, exjugador de la Selección Colombia. AFP

¿Está ilusionado y cómo ve a la Selección Colombia?

“Estamos súper ilusionados con esta selección, todo Colombia. Y bueno, se lo han ganado, debido a lo que está haciendo. Primero que todo por ese récord que tiene y yo creo que eso dicta de lo que está haciendo Colombia ahora, esperando que sigan ratificando su buen momento. Yo siempre estoy convencido de que esta Selección Colombia, antes que nada y lo dicen es que van paso a paso, poco a poco, y las cosas están consiguiendo de esa mejor manera. Es un equipo con confianza en sí mismo, están seguros de sí mismo, y a esto le podemos añadir también de que los jugadores que están entrando están en la misma tónica, entonces, positivamente, Colombia está en un nivel óptimo”.

¿Qué tiene por decir de Néstor Lorenzo?

“El técnico tiene que ver mucho, diría yo, demasiado, porque se le ve, yo creo que cuando habla el técnico se le ve la tranquilidad que tiene, primero que todo, él, y que esa tranquilidad se la transmite a los jugadores, y todo eso se da en la cancha. Y el discurso del técnico ha sido claro, conciso, en el cual siempre ha dicho que es paso a paso, y los jugadores lo están consiguiendo. Y lo importante es que cada partido, están alcanzando el nivel que quieren, cada partido Colombia crece mucho más, pero yo creo, sin lugar a dudas, que el técnico tiene que ver mucho, mucho en esto, en su tranquilidad que tiene para afrontar eso. Yo siempre he dicho muchas veces que el técnico, más que nada, es el que tiene la tranquilidad. El técnico, más que el técnico, tiene que ser un psicólogo, y eso es lo que está haciendo Néstor Lorenzo con este grupo de jugadores que, pues, le están siguiendo todo lo que él quiere”.