Néstor Lorenzo: "Richard Ríos no ha alcanzado el techo, va a ser un jugador de élite"

Richard Ríos ha sido de los futbolistas que se ha ganado la confianza de Néstor Lorenzo en lo que va de la Copa América 2024, pues en lo que va de la competencia el antioqueño ha sido titular en los partidos que el combinado 'tricolor' ha enfrentado en la competencia.

En medio de la rueda de prensa, previa al partido entre la Selección de Brasil contra Colombia, por la tercera fecha del Grupo D, del certamen internacional, el estratega argentino reveló si en algún momento habló con el técnico de Richard Ríos en Palmeiras.

"No tuve la oportunidad de hablar con (Abel) Ferreira. Simplemente me guié por lo que Richard (Ríos) venía haciendo, incluso cuando no era titular; el otro día dije que no ha alcanzado el techo, va a ser un jugador de élite si sigue por ese camino", comentó el timonel de la Selección Colombia.

Richard Ríos en el juego de la Selección Colombia contra Paraguay, por Copa América. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

Pero no solo se quedó con eso, sino que también elogió al mediocampista con pasado en el fútbol sala. "Al equipo (Colombia) le da un poco de todo: marca, ruptura, va hacia adelante, buen juego aéreo, buen remate de media distancia. Es un jugador que puede ser útil para cualquier escuadra y por eso está donde está", concluyó Lorenzo.

Richard Ríos y el Palmeiras

Y es que es válido mencionar que en el club brasileño de Palmeiras lleva un total de 82 partidos en cancha, cinco goles y dos asistencias. De igual manera, ya supo salir campeón del Brasileirao en el 2023 y del Campeonato Paulista en el 2023 y 2024.

¿Cómo le ha ido a Richard Ríos en la Copa América?

Según datos de 'Sofascore', en el duelo en el que Colombia le ganó 2-1 a Paraguay, el volante tuvo una calificación de 7.4.

Luego en la victoria 3-0 de la 'tricolor' frente a Costa Rica, Richard Ríos fue valorado con un 6.5, pues durante las acciones del compromiso vio la tarjeta amarilla al 41' de la primera parte.

De igual manera, cabe mencionar que durante sus presentaciones en lo que va de la Copa América se ha sabido ganar el cariño de los fanáticos del combinado 'cafetero', quienes reconocen de grata manera su talento dentro de la cancha.

Por el momento, se desconoce si el antioqueño será titular en el duelo contra Brasil o si, por el contrario, estará en el once titular que colocará Néstor Lorenzo este martes 2 de julio frente a la 'canarinha'.

Recuerde que usted podrá ver este importante partido, desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia), en la señal principal de Gol Caracol y por la página web de Gol Caracol.