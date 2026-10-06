Néstor Lorenzo, tras Selección Colombia 2-0 Perú; "dimos un paso adelante, contento con la actitud"

La Selección Colombia se dio un respiro en cuanto a resultados, con la victoria 2-0 sobre Perú, en su tercer partido preparatorio de la fecha FIFA de septiembre-octubre, luego del empate 1-1 con México y la caída 1-0 con Paraguay. De eso fue consciente el técnico Néstor Lorenzo, quien en rueda de prensa dio un balance positivo, en especial por lo conseguido este martes, en Miami.

"Bien, creo que dimos un paso adelante. La parte táctica, digamos, la dejo de lado, más que nada porque es lo que más fácil se puede mejorar. Tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos, nos plantamos en campo rival e hicimos y mantuvimos durante los tres partidos una estructura que le permitiera a los jóvenes nuevos adaptarse. A veces pasó, a veces no. Me hubiera gustado que fluyera un poco más y termináramos más las jugadas", declaró de entrada el estratega argentino.

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Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo, tras Colombia 2-0 Perú:

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*Más sobre la victoria

"Pero contento con la actitud y lo que ha pasado en estos 15 días juntos con muchachos nuevos que han trabajado con todo y que hay futuro, se puede construir".



Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en partido preparatorio AFP

*El pedido a los jugadores

"Un poco de todo. Exigimos mover la pelota más rápido porque le dábamos tiempo de reorganizarse a Perú. En el primer tiempo, cada vez que recuperábamos, la salida era buena, pero después, en las bandas o en tres cuartos, nos frenábamos y dejábamos que ellos formaran dos líneas de cuatro y se cerraran los espacios".

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*Qué se viene en los próximos partidos

"No voy a dar nombres, no me parece justo en este momento. Tengo conclusiones inmediatas y que iremos sacando con el cuerpo técnico. Tenemos los entrenamientos grabados, los partidos, lo que hagan con sus clubes. Incluso los que no jugaron sabemos que tienen potencial para ser llamados".

*La convocatoria

"La Selección es de todos: los que están, los que estuvieron y los que van a estar. Hay jugadores que esperaron mucho tiempo por venir, como Aldair Quintana, pero la Selección es de todos y se deben sentir. Acá se dice que es una familia".

Selección Colombia Getty Images

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*Fortalecer los procesos juveniles

"Estuve hablando con Mano Menezes. Creo que al equipo lo ordenó bien, lo vimos en los partidos previos. El recambio es poco, tiene poco recambio, tiene todavía que construir con una base que tiene de muchos años, que son experimentados, pero el recambio viene desde abajo. Reconstruir desde abajo también fue lo que propusimos en Colombia, que no podía pasar un Mundial sin la Sub-15, la Sub-17, Sub-20 participando. Desde ahí se construye el futuro del fútbol. El proceso formativo es súper importante, hay que trabajar ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho".

*Los jóvenes que piden pista

"Lo que más satisfacción nos da es que tenemos muchachos que van a poder entrar más fácil a un equipo que le ha ido bastante bien. Ojalá repitiéramos el proceso con mejores resultados. No es fácil lo que hizo el grupo anterior y muchos de esos jugadores van a seguir, pero el que entre debe hacerlo con altura".