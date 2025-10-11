Síguenos en::
Neyser Villarreal: "La historia la hacemos llevando la copa a Colombia"

El delantero de la Selección Colombia Sub-20 fue la gran figura en el triunfo de la ‘Tricolor’ 3-2 sobre España, al anotar un triplete en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de oct, 2025
Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20
AFP

