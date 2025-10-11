Neyser Villarreal: "La historia la hacemos llevando la copa a Colombia"

La Selección Colombia Sub-20 sigue haciendo historia en el Mundial de la categoría que se está disputando en Chile. El conjunto dirigido por César Torres derrotó 3-2 a España en un emocionante partido de cuartos de final, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

La gran figura de la jornada fue Neyser Villarreal, delantero de Millonarios, quien se despachó con un triplete ante los europeos, llegando así a cinco goles en el torneo. Su potencia, velocidad y olfato goleador volvieron a ser determinantes para que la ‘Tricolor’ mantuviera vivo el sueño mundialista.

Más allá de su destacada actuación, la alegría no fue completa para el atacante, ya que será baja para la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, Villarreal se mostró optimista y enfocado en el objetivo principal del equipo: levantar la Copa del Mundo.



“Contento por la clasificación”

Neyser Villarreal con Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Tras el triunfo y la clasificación a semifinales, Néyser Villarreal habló con los medios y expresó su felicidad por el momento que vive la Selección Colombia Sub-20. “No hemos hecho historia, la historia se hace como lo dijo el profe (César Torres), llevando la Copa a Colombia. Gracias a Dios que siempre me guía, muy contento con el grupo y con la clasificación, vamos por siete finales y ya van cinco”, señaló el delantero, una de las grandes revelaciones del torneo.



Respecto a su ausencia para el próximo compromiso, el atacante se mostró tranquilo y confía plenamente en sus compañeros: “tenemos jugadores que lo pueden hacer igual que o mejor que yo (…) tenemos un grupo unido”.

Sus palabras reflejan el espíritu colectivo y la mentalidad ganadora que el técnico César Torres ha logrado imprimir en el plantel, que sueña con llegar a la gran final y disputar el título mundial por primera vez en la historia del fútbol colombiano.



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia Sub-20 volverá a la acción el próximo miércoles 15 de octubre, en la ciudad de Santiago de Chile, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). Su rival saldrá del duelo entre Argentina y México, en una semifinal que promete emociones fuertes y en la que el equipo cafetero buscará dar un nuevo paso rumbo al anhelado título mundial.