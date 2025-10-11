¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial 2025? viene la semifinal

En un partido emocionante de principio a fin, con un buena cantidad de tantos, con un toma y dame constante y con una memorable actuación del delantero Neyser Villarreal, quien anotó los tres goles, la Selección Colombia Sub-20 venció este sábado 3-2 a su similar de España, un durísimo adversario, y se clasificó a las semifinales del Mundial de Chile 2025, dándole una alegría a los aficionados que llegaron hasta las tribunas del estadio Fiscal de Talca e igualmente a todo un país.

Los jugadores y los integrantes del equipo de nuestro país saltaron, se abrazaron, se tiraron al piso y más luego de finalizar el buen compromiso que se vio en territorio chileno, contra un equipo como el español que también mostró un buen fútbol, variantes en ataque y que nunca renunció a llevarlos los tres puntos.

Ahora para los dirigidos por César Torres, que contra los ibéricos hicieron su mejor presentación en la Copa del Mundo, esperan al rival que salga ganador en el duelo entre los seleccionados de Argentina y México, que entrarán en acción desde las 6 de la tarde.

Así las cosas, Colombia volverá a la acción el próximo miércoles 15 de octubre, ya en la ciudad de Santiago de Chile, a las 6 de la tarde, en un compromiso que desde ya concita la atención de nuestro país, por el significado de estar ya entre los mejores cuatro equipos de la cita orbital que organiza la FIFA.



Colombia no se instalaba en esa instancia de un Mundial desde el año 2003, en Emiratos Árabes Unidos.