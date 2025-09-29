Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho, entre su amor por el Chelsea y su presente en el Benfica: "quiero ganar"

José Mourinho, entre su amor por el Chelsea y su presente en el Benfica: "quiero ganar"

Este martes 30 de septiembre se dará el regreso del 'Special One' a Stamford Bridge, escenario en el que vivió gratos momentos al frente de los 'blues', que ahora serán su rival en la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
José Mourinho, entrenador del Benfica
José Mourinho, entrenador del Benfica
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad