"Nos dicen que salgamos a divertirnos, pero con la responsabilidad de estar en Selección Colombia"

Gustavo Puerta fue uno de los jugadores de la Selección Colombia que atendió los interrogantes de Gol Caracol, en la previa del entrenamiento de este lunes, con el que el grupo de Néstor Lorenzo quedó listo para enfrentar a Perú, en el tercer compromiso de preparación posterior al Mundial 2026. Ya los nuestros empataron 1-1 con México y perdieron por la mínima diferencia con Paraguay.

El mediocampista del Olympiakos, de Grecia, contó algunos detalles de las labores que se han cumplido por estos días, en un grupo en el que ya no están hombres como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes cerraron su capítulo con el seleccionado colombiano, y David Ospina, en inactividad a causa de una lesión.

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Felicitaciones por la bebé...

"Contento y feliz por eso, una motivación más para seguir trabajando".

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¿Cómo ha vivido esta convocatoria?

"Una convocatoria diferente, un poco más larga y eso nos sirve para seguir acoplándonos y conociéndonos en este proceso. Esperamos terminar de la mejor manera, con una victoria contra Perú este martes".



¿Qué les ha dicho el entrenador, tras perder con Paraguay?

"Que mantengamos la calma, que sigamos trabajando, acatando las órdenes e ideas que nos pide el 'profe', y que salgamos a la cancha a divertimos, pero con la responsabilidad de estar en la Selección Colombia".

¿Se ha sentido cómodo en la mitad de la cancha?

"Sí, cómodo. Obviamente, hay cosas por mejorar, pero siento que voy por buen camino".

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia y Racing de Santander. Foto: AFP

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¿Qué dijo Richard Ríos, en la previa de Colombia vs. Perú?

"Un poco complicado porque como no se ha ganado la gente piensa que estamos haciendo algo mal, desde adentro sabemos lo que tenemos que mejorar como grupo, hay cosas por mejorar, tenemos muchas cosas buenas por rescatar de este proceso, sabemos que los procesos buenos vienen en un largo tiempo y estamos trabajando para eso", dijo Richard Ríos, en la previa del duelo con los peruanos.

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Hora y dónde ver Colombia vs. Perú, en partido de la fecha Fifa

El duelo entre la Selección Colombia y Perú se jugará este martes 6 de octubre en Miami, desde las 6 y 30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en la señal principal de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com, en nuestro canal de Youtube y en Ditu, aplicación de Caracol Televisión.