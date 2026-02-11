"Los jugadores del Pasto me recochan porque les digo que tenemos que ir todos juntos siempre"

Deportivo Pasto marcha líder en la Liga BetPlay I-2026 con 13 puntos, luego de seis jornadas disputadas. Bajo el mando de Jonathan Risueño, los 'volcánicos' han mostrado buen juego, todos remando hacia el mismo lado, y eso es precisamente lo que rescató el timonel español en charla, este miércoles en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Risueño habló sobre la clave para que su equipo lidere la clasificación general del presente campeonato, y además, volvió a referirse a la polémica que con los periodistas en la capital de Nariño.

"La verdad que contento por la gente, por la afición, por la gente que viene al estadio, por los jugadores, por mí. La verdad que tranquilidad que no estén saliendo las cosas, al final, estamos construyendo un proceso nuevo, apenas llevamos como dos meses trabajando juntos", dijo de entrada el DT del elenco nariñense.

Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto. Colprensa

Otras declaraciones de Jonathan Risueño:

¿Dónde está la clave para el liderato del Pasto?



"Creo que somos un grupo muy sano, que vamos todos juntos, que todo el mundo corre, pelea, que antes de salir nos juntamos para palear como grupo. Cada partidos armamos nuestro plan y tratamos de anular al rival, eso no se podría sin el esfuerzo de los chicos, somos un equipo con mucha humildad, que trabaja los partidos y que es muy difícil ganarnos, y que cuando tenemos nuestras ocasiones tenemos jugadores de calidad como Andrey, Wilson Morelo, con Córdoba arriba, tienen esa experiencia y calidad".

- ¿Usted habla en grupo o lo hace individualmente?

"Cuando yo llegué al equipo e íbamos a viajar al aeropuerto o a otros equipos en que estado cada uno viajaba al aeropuerto. Una de las normas que puse yo, una vez bajamos del autobús para el aeropuerto tenemos que ir todos juntos como un equipo. A mí me recochan los jugadores y me dicen: 'pero 'profe' tenemos que ir al baño todos juntos'. Y aunque parezca una tontería es ir creando hábitos y eso también lleva, explicarles el por qué de las decisiones.

- La polémica con los periodistas en Pasto

"Lo que he dicho en estos días, la verdad que creo que no hay que generalizar, yo me quería referir a dos o tres personas, con el respecto de cada uno, cada quien puede preguntar y dar su opinión, pero hay muchísima prensa en Pasto que están con el equipo, comentaban lo negativo y positivo".

- El por qué dijo esas palabras en la rueda de prensa frente al Bucaramanga

"Esto es de la interna, antes de salir a esa rueda de prensa, nosotros ya lo habíamos hablado con el camerino que íbamos a salir, a lo mejor no con esa vehemencia y enfado, de que ganáramos, perdiéramos o empatáramos, salir a defender el trabajo, y le digo la verdad con el corazón, no hacía mí, porque no estaba recibiendo críticas hacia mi trabajo, al revés, el respaldo lo estaba sintiendo, pero habían críticas hacia algunos jugadores y como la cabeza visible del grupo me sentía en la necesidad de defender eso. Este es un país donde hay grandes periodistas, donde se me ha tratado ya en los cuatros años que llevo de una manera increíble".